內地品牌｢山下有松｣被指是日本品牌　發聲明澄清稱要提告造謠網民

中日關係在2025年11月日本首相高市早苗發表「台灣有事」說後持續緊張。內地設計師品牌「山下有松」（Songmont）近日被一些網民造謠稱為日本品牌。該公司發表聲明，指已對相關內容進行存證，將堅決依法追究相關責任。



聲明提到，近日持續出現「山下有松是日本品牌」等不實說法，且被集中轉發，並有惡意嘲諷、斷章取義、誤導性二次創作等的情況。山下有松已對相關侵權內容存證，並將依法採取發函、平台投訴及法律訴訟等措施。



據網傳消息，近日突然有大批網民稱山下有松是「披著羊皮的日本鬼子」，呼籲抵制，認為買其產品就是「不愛國」。更出現有網民在其產品圖上加上日本國旗、浮世繪及日文。內媒報道指，上海警方查獲有人組織網軍，有計劃地散布針對山下有松的負面言論。

山下有松在聲明中提到，該公司是由創辦人付崧與王捷二人創立於2013年，品牌名稱來自付崧的「崧」字，即由「山」與「松」構成，英文名Songmont也由 Song（松）與 Mont（山）組成，「寄託著『天遠山高，山下有松』的東方意境」。

山下有松稱，自創立起即為「中國本土原創品牌」，從品牌命名到產品設計，山下有松始終立足中國本土文化，持續探索傳統文化在當代產品中的表達方式。文中並強調，「未來，山下有松將繼續立足本土、走向世界，做好產品、做好中國文化的傳播與轉譯」。