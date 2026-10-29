日劇《VIVANT》辱華風波：Sanrio割席終止Hello Kitty等聯名合作

以 Hello Kitty、玉桂狗等熱門角色而聞名的日本三麗鷗（Sanrio）中國子公司三麗鷗國際貿易公司10月28日深夜於內地社交平台微博發布中文聲明，宣布終止TBS 週日劇《VIVANT》與Sanrio旗下角色如Hello Kitty等的聯動合作。



日媒報道，三麗鷗國際貿易公司的聲明表示，近日關於與日本電視劇《VIVANT》的聯名商品，收到了來自各方的意見，對於因此給大家帶來的擔憂深表歉意。聲明指，關於本次聯名相關內容，其中包含與Sanrio集團企業理念不符的表達，故此決定停止本次聯名及所有後續項目及宣傳活動。目前正積極開展相應處理工作。今後在開展聯名合作項目時，將進一步加強相關審核機制。

中國是Sanrio重要的海外市場之一。今年上半年，Sanrio中國收入7.81億元人民幣（約9.19億港元），同比增長超過四成。Sanrio集團表示，想在中國本土孵化出下一個玉桂狗。

日本三麗鷗（Sanrio）中國子公司三麗鷗國際貿易公司10月28日深夜於內地社交平台微博發布中文聲明，宣布終止TBS 週日劇《VIVANT》與Sanrio旗下角色的聯動合作。(網上截圖)

近期正在日本TBS電視台熱播的《VIVANT》，是高市早苗「點名」要看的電視劇，但劇情極其離譜。劇中設計了中國情報人員對日本情報人員實施切指、刺穿腹部的情節，相關手段和侵華日軍對中國抗日志士使用過的酷刑高度重合。

有內媒批評，該劇顛倒黑白，將其嫁接到現代中國人的形象之上，刻意製造對立、煽動敵意。而且，該劇還美化日本海外越界行動，模糊自衛隊的職能邊界，變相輸出擴張式敘事。

內地有評論認為，這部劇情離譜的日劇的出現絕非偶然。日本2026年版防衛白皮書將中國定性為「前所未有的最大戰略挑戰」，持續渲染所謂「周邊安全威脅」，為擴軍備武尋找藉口。該劇播出周期恰處在這輪政策輿論周期之內，劇中對立敘事與當局渲染「中國威脅」的宣傳基調同頻呼應。