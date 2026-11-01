殲-20亮相十周年｜換裝國產引擎　雙座型或變空中體系指揮官

據《央視新聞》報道，2016年11月1日，第十一屆中國航展上，中國自主研製的新一代隱身戰機殲-20，第一次飛向公眾視野。從使用進口動力到全面換裝國產引擎，從單座制空到雙座智能協同，殲-20家族持續迭代、不斷升級。



殲-20系列迭代。（央視新聞）

殲-20系列迭代。（央視新聞）

2021年珠海航展，換裝國產引擎的殲-20公開亮相，是十年迭代最重要的標誌性突破。

軍事觀察員王明亮表示，引擎是飛機的心臟，換裝國產引擎後，它的動力可以更加強勁。國產引擎可以提供更快的速度，提供長時間超音速巡航的速度，可以提供更大過載的機動。換裝國產引擎既實現了動力的自主可控，也為中國研製下一代更先進戰機奠定基礎。

在換裝國產動力的基礎上，單座版本升級為殲-20A，對氣動外形、航電感知系統做了優化，更側重高速制空突擊。

王明亮分析，殲-20A的座艙的後部原來是折線比較大跟機身連接的，現在把座艙後部隆起了一塊，就使得它曲線更加的平滑，進一步改變了它的氣動性能，提高了飛行速度。

座艙後部隆起。（央視新聞）

同時，在殲-20機頭的下方有一處，原來是6塊鏡片，現在變成了8個鏡片，使得它的探測功能有了更大的升級，這意味着殲-20A飛機具備了更強的網絡化、體系化、反隱身作戰能力。

殲-20機頭的下方現在變成了8個鏡片。（央視新聞）

殲-20S雙座型的問世，則拓展了傳統五代機作戰模式。作為全球唯一公開亮相的雙座隱身五代機，殲-20S打破了單座戰機的任務局限。前艙飛行員專注空戰制敵、戰術操控，後艙操作員專注無人編隊指揮、態勢統籌、智能協同、對地對海任務規劃，更加適配未來智能化、無人化、體系化空戰場景。

殲-20S雙座型的問世，則拓展了傳統五代機作戰模式。（央視新聞）

王明亮認為，這意味著殲-20已經不再是一架傳統意義上的純粹制空戰鬥機，它可能會承擔體系控制的功能。後艙的這位系統控制員除了負責本機的空戰的探測系統、通訊系統的使用之外，還要負責為其他的飛機提供情報信息，提供目標指示，分配作戰任務，然後協調控制進行系統作戰。顯然，它是一個可以說是新型意義上的空中作戰體系的指揮官。

殲-20體系化練兵形成新質戰力

性能優異的裝備，只有融入實戰體系，才能發揮最大價值。從最初小批量試裝，到如今多部隊列裝、多地域常態部署；從單機訓練、編隊飛行，到深度融入空軍聯合作戰體系，常態化參與體系對抗、海天警巡、聯合演訓，殲-20的成建制列裝，推動空軍五代機作戰能力建設邁出重要步伐，空天防禦、遠程懾控、體系制空能力持續提升。

如今，殲-20與空警系列預警機、運油-20加油機、殲-16、殲-10C等國產主力機型，構建起完整的空中攻防作戰鏈路。各型戰機梯次配合、協同補位，預警組網全域感知、空中加油延伸航程，形成遠近銜接、攻防一體的成熟戰法體系。

殲-20體系化練兵形成新質戰力。（央視新聞）

王明亮分析，在一個體系化的空戰場上，是雙方多個機種、多個要素，甚至包括天基要素、海基的要素、有人的要素、無人的要素組成的這麼一個複雜的集合體。它帶來的不僅僅是裝備的變化，而是整個作戰理念、戰法、飛行員培養，甚至教育訓練、科學研究，全面都要發生變化。最主要的就是從原來的單機或者多機空戰向真正意義的體系空戰轉變。