中國官媒首次披露最新一代核潛艇參與戰略導彈試射　國防部回應

據內媒《南方都市報》報道，10月29日，國防部舉行例行記者會。針對記者提問官方首次透露新一代核潛艇參與戰略導彈試射一事，國防部新聞發言人張曉剛大校回應，中國核潛艇的發展建設為應對複雜外部環境、保障國家戰略安全提供了堅實支撐。



新華社10月17日發布文章《以長征之名》，首次透露「長征核潛艇已經發展到第三代，成功組織潛射戰略導彈試射」，這是官媒首次明確透露最新一代核潛艇已參與戰略導彈試射，引發外界對096型戰略核潛艇的猜測。有分析指出，此次公布正值美日「利劍—27」演習期間，針對性明確。

解放軍海軍一艘戰略核潛艇向太平洋相關公海海域，成功發射一發攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略導彈。央視公布導彈發射升空畫面。（央視）

張曉剛表示，不了解具體情況。他強調，「山河日新，長征永續。」中國核潛艇的發展建設，走出了一條自力更生、自主創新的大國鑄劍之路，為應對複雜外部環境、保障國家戰略安全提供了堅實支撐。