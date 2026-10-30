中國官媒首次披露最新一代核潛艇參與戰略導彈試射 國防部回應
撰文：吳真銘
出版：更新：
據內媒《南方都市報》報道，10月29日，國防部舉行例行記者會。針對記者提問官方首次透露新一代核潛艇參與戰略導彈試射一事，國防部新聞發言人張曉剛大校回應，中國核潛艇的發展建設為應對複雜外部環境、保障國家戰略安全提供了堅實支撐。
新華社10月17日發布文章《以長征之名》，首次透露「長征核潛艇已經發展到第三代，成功組織潛射戰略導彈試射」，這是官媒首次明確透露最新一代核潛艇已參與戰略導彈試射，引發外界對096型戰略核潛艇的猜測。有分析指出，此次公布正值美日「利劍—27」演習期間，針對性明確。
張曉剛表示，不了解具體情況。他強調，「山河日新，長征永續。」中國核潛艇的發展建設，走出了一條自力更生、自主創新的大國鑄劍之路，為應對複雜外部環境、保障國家戰略安全提供了堅實支撐。
海軍航空大學跨晝夜飛行訓練 殲-15紅藍對抗高清畫面曝光轟-20年底前首飛？中國航空工業一飛院疑「官洩」列裝進度中國官媒披露：長征核潛艇已發展到第三代 成功試射潛射戰略導彈美國為對抗蘇聯竟都買過殲-7？中國戰機原來深受這麼多國家青睞國防部批賴清德雙十演說煽動兩岸對立 暴露「台灣之禍」本質