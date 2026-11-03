青海雪豹幼崽 ｢凌小寒｣疑遭遺棄　顱骨骨折腦出血搶救26天不治

據西寧野生動物園微信公眾號消息，10月7日，青海省野生動物救護繁育中心接收一隻由青海湖景區移交的重傷雪豹幼崽，該幼崽疑似與親獸走散或遭遺棄，中心為其取名為「凌小寒」，檢查發現其患顱骨多發性骨折伴多灶性腦出血、腦水腫伴顱內感染。雖經26天全力搶救，「凌小寒」終因傷情過重不幸病亡。



雪豹幼崽「凌小寒」。（西寧野生動物園）

雪豹幼崽「凌小寒」。（西寧野生動物園）

10月6日，青海湖景區管護員在巡護時，發現一隻精神萎靡、無行為能力的雪豹幼崽，疑似與親獸走散或遭遺棄。10月7日，青海省野生動物救護繁育中心職員將該雪豹幼崽接回中心，因為救護時間接近「寒露」節氣，這隻雪豹被命名為「凌小寒」。

該中心初步檢查發現，「凌小寒」為雄性，約5月齡，嚴重脫水、消瘦、營養不良，體重僅3.75kg，對外界反應淡漠，存在輕度炎症。經電腦斷層掃描（CT）檢查確診其患顱骨多發性骨折伴多灶性腦出血及腦水腫，中心迅速調整治療方案，開展連續重症搶救工作。

雪豹幼崽「凌小寒」。（西寧野生動物園）

雪豹幼崽「凌小寒」。（西寧野生動物園）

雪豹幼崽「凌小寒」。（西寧野生動物園）

11月1日凌晨2點，「凌小寒」突然陷入昏迷，心肺衰竭，經全力搶救無效，於凌晨2點28分不幸病亡。中心與中國農業大學金藝鵬教授團隊會診研判，初步確認其死亡原因為腦出血、腦水腫伴顱內感染，最終引發循環系統與呼吸系統衰竭。

「凌小寒」患顱骨多發性骨折伴多灶性腦出血及腦水腫。（西寧野生動物園）

「凌小寒」患顱骨多發性骨折伴多灶性腦出血及腦水腫。（西寧野生動物園）

此次救治「凌小寒」，是中心首次面對重症顱腦損傷病例，加之動物年幼體弱，是對中心醫療救護工作的一次嚴峻挑戰。中心對未能成功救治挽回「凌小寒」的生命深表遺憾，後續將全面覆盤此次救治工作總結經驗。