有片｜河南母子升降機接力狠踩流浪貓　凌虐8分鐘致死　警方介入

河南省信陽市一對母子被曝於屋苑升降機內踩踏一隻流浪貓近8分鐘，活生生將小貓踩死。閉路電視片段曝光後引發外界極大公憤，目前當地警方已介入處理。



男子瘋狂用腳猛踩白貓。（極目新聞）

男子瘋狂用腳猛踩白貓。（極目新聞）

男子瘋狂用腳猛踩白貓。（極目新聞）

據《極目新聞》報道，屋苑住戶劉女士透露，事發於10月初深夜約11時04分。閉路電視畫面顯示，涉事男子和一隻白色流浪貓步入升降機，機門關閉後，男子隨即將小貓逼至角落，並起腳狠踩，期間甚至雙手撐住機廂借力狂踩，施虐長達5分鐘，期間白貓一直痛苦掙扎。

至11時10分左右，涉事男子的母親亦進入升降機，並遞上一個膠袋。令人震驚的是，該名母親非但未有阻止兒子惡行，反而一同起腳猛踩小貓。約兩分鐘後，母子二人離開升降機，而奄奄一息的白貓已毫無肢體反應，被留於機廂內。

劉女士指出，白貓平日由屋苑居民輪流餵養。十一長假過後，一名常餵貓的街坊發現貓咪不知所終，翻查閉路電視才發現小貓被虐殺，隨即報警求助。

有志願者提供的錄音顯示，派出所人員曾稱涉事母子事後已道歉。26日，信陽市五星派出所工作人員稱，該案目前正依法辦理中，具體細節不便對外透露。