國務院原副總理劉延東遺體火化　習近平、趙樂際等到八寶山送別

《新華社》消息，中國國務院原副總理劉延東因病於2026年10月28日14時53分在北京逝世，享年81歲。劉延東同志的遺體，11月3日在北京八寶山革命公墓火化。上午9時30分許，習近平、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等到八寶山革命公墓送別。



劉延東。（人民網）

劉延東。（新華網）

劉延東同志病重期間和逝世後，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正、胡錦濤等同志，前往醫院看望或通過各種形式對劉延東同志逝世表示沉痛哀悼並向其親屬表示深切慰問。

11月3日上午9時30分許，習近平、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等，在哀樂聲中緩步來到劉延東同志的遺體前肅立默哀，向劉延東同志的遺體三鞠躬，並與劉延東同志親屬一一握手，表示慰問。

黨和國家有關領導同志前往送別或以各種方式表示哀悼。中央和國家機關有關部門負責同志，劉延東同志生前友好和家鄉代表也前往送別。

2016年10月20日，2016世界機器人大會開幕式在北京舉行，時任國務院副總理劉延東出席並致辭。（新華社）

劉延東出生於1945年11月，江蘇南通人，1970年3月參加工作，1964年7月加入中國共產黨，吉林大學行政學院政治學理論專業畢業，在職研究生學歷，法學博士學位。

據內媒報道，劉延東的父親劉瑞龍是1927年就加入中共的「老革命」，中國工農紅軍第十四軍的創建人之一，新中國成立前，曾擔任蘇皖邊區政府第一副主席。新中國成立後，劉瑞龍曾擔任農業部常務副部長、黨組副書記，第五屆全國政協常務委員，第六屆全國人大常務委員，是中國「三農」戰線的卓越領導人。劉瑞龍與夫人江彤育有4個子女，劉延東為次女。

2013年，劉延東獲任命為國務院副總理。她是繼吳儀之後新中國的第4位女副總理，還是改革開放後第一位兩屆女政治局委員、中央統戰部第一位女部長、全國青聯第一位女主席。

2010年6月3日，劉延東到貴州省貴陽市花溪幼兒園考察。（新華社）

劉延東生平

中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，中國共產黨統一戰線工作和中國教育科技、醫療衛生、婦女兒童工作的傑出領導人，中國共產黨第十七屆、十八屆中央政治局委員，中國人民政治協商會議第十屆全國委員會副主席，原國務委員，國務院原副總理劉延東同志，因病於2026年10月28日14時53分在北京逝世，享年81歲。

劉延東同志，女，江蘇南通人，1945年11月22日生於江蘇淮安。1964年7月加入中國共產黨。1964年9月至1970年3月，在清華大學工程化學系學習，其間任年級政治輔導員。1970年3月至1972年1月，在河北省唐山市開平化工廠工作，先後任技術員、多晶矽車間負責人。1972年1月至1980年7月，在北京化工實驗廠工作，先後任黨委宣傳科幹事，基建指揮部黨總支委員，合成氨車間黨支部書記，廠黨委常委、政治部副主任，廠黨委副書記、政治部主任。1980年7月至1981年11月，任北京市委組織部幹部。1981年11月至1982年12月，任北京市朝陽區委副書記。

1982年12月至1991年3月，劉延東同志任共青團中央書記處書記、常務書記，全國青聯副主席、主席。她堅持把堅定正確的政治方向放在團的思想政治工作第一位，堅決貫徹黨中央關於「兩個文明一起抓」的重大方針，引導青年牢固樹立全心全意為人民服務的思想，把個人志願同「四化」建設需要結合起來，在本職崗位上立志成才、多作貢獻，努力成為有理想、有道德、有文化、有紀律的社會主義新人。

她強調各級青聯組織要在黨的領導下，在愛國主義、社會主義的旗幟下，在發展經濟、振興科技、民族團結等方面發揮作用，引導青年積極健康地參與社會生活，努力為各族各界青年健康成長、奮發成才服務。她堅持鞏固和擴大青年愛國統一戰線，動員和帶領廣大中青年知識分子，緊密團結一切愛國、愛社會主義的中華青年，踴躍投身社會主義現代化建設事業。

1991年3月至1995年3月，劉延東同志任中央統戰部副秘書長，全國青聯主席，中央統戰部副部長。1995年3月至1998年9月，任中央統戰部副部長，中央社會主義學院黨組書記。1998年9月至2001年3月，任中央統戰部副部長（正部長級），中央社會主義學院黨組書記。2001年3月至2002年12月，任中央統戰部副部長（正部長級），中央社會主義學院黨組書記，宋慶齡基金會副主席。2002年12月至2003年3月，任中央統戰部部長，中央社會主義學院黨組書記，宋慶齡基金會副主席。2003年3月至2005年9月，任全國政協副主席、黨組成員，中央統戰部部長，宋慶齡基金會副主席。2005年9月至2007年10月，任全國政協副主席、黨組成員，中央統戰部部長。2007年10月至2008年3月，任中央政治局委員，全國政協副主席、黨組成員，中央統戰部部長（至2007年11月）。

她強調統一戰線要堅定不移接受中國共產黨領導，堅定中國特色社會主義理想信念，把智慧和力量凝聚到實現黨中央決策部署上來，不斷為實現中華民族偉大復興貢獻力量。

她強調要堅持和完善中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度，推動各民主黨派和無黨派人士不斷加強自身建設，堅持正確政治方向，努力把民主黨派建設成為中國共產黨的親密友黨和共同致力於中國特色社會主義事業的參政黨，推動無黨派人士立足自身優勢，切實履行好參政議政、民主監督職能。

她組織黨外人士圍繞完善社會主義市場經濟體制以及黨和政府關注、人民群眾關心的重大問題，實事求是反映社情民意，積極主動建言獻策，為黨和政府科學決策提供參考，協助黨和政府妥善處理各種矛盾問題，促進形成社會各方面和諧相處、共謀發展的局面。

她注重發揮黨外知識分子在科教興國、人才強國中的作用，為建設創新型國家提供有力支持。

她積極引導統一戰線成員參與扶貧開發、公益慈善、抗擊自然災害等社會事業，深入推進光彩事業、溫暖工程等活動，發揮先富幫後富的作用，努力實現共同富裕。

她還緊緊圍繞黨和國家工作大局，推動宋慶齡基金會廣泛開展民間外交、發展國際和平友好事業，促進兩岸交流、兩岸關係和平發展，服務青少年健康成長和扶助社會弱勢群體。

2008年3月，劉延東同志任中央政治局委員，國務委員、國務院黨組成員，分管教科文體等工作。2013年3月，任中央政治局委員，國務院副總理、黨組成員，分管教科文體、醫療衛生、民族宗教等工作。

她還先後兼任北京奧運會組委會副主席、黨組副書記，國家科技教育領導小組副組長，國家科技體制改革和創新體系建設領導小組組長，國務院深化醫藥衛生體制改革領導小組組長，全國愛國衛生運動委員會主任等。

她全面貫徹黨的教育方針，深入實施科教興國戰略，主持制定國家中長期教育改革和發展規劃綱要，推動健全保證財政教育投入持續穩定增長機制，深化教育綜合改革，加快推進城鄉義務教育均衡發展，改善農村義務教育薄弱學校辦學條件，統籌推進世界一流大學和一流學科建設，提升現代職業教育、特殊教育等發展水平，培養造就高素質專業化教師隊伍，促進教育公平、提高教育質量。

她深入落實創新驅動發展戰略，在基礎科學研究、應用基礎研究、創新體系建設、科技體制改革等方面推動實施一系列改革舉措，推進生物醫藥、電子信息、能源環保等領域科技創新重大項目，突破一批關鍵核心技術，促進產學研緊密結合，加強國際科技合作，推動中國科技實力和創新能力大幅躍升。

她深入推進醫療、醫保、醫藥聯動改革，推動完善城鄉居民醫療保險制度，穩步實施大病保險、基本醫保異地就醫結算，加快分級診療和醫聯體建設，全面推開公立醫院綜合改革，促進醫療衛生工作重心下移和資源下沉，增進人民群眾的健康福祉。

她協調組織籌辦北京奧運會和殘奧會、申辦北京冬奧會和冬殘奧會，大力弘揚中華體育精神，廣泛開展全民健身活動，加快發展體育產業、促進體育消費。

她紮實推進社會主義文化強國建設，提升基本公共文化服務水平，提高文化產業發展質量和效益，加強文物保護、非物質文化遺產保護和傳承。

她積極推動民族地區發展，促進各民族交往交流交融，鑄牢中華民族共同體意識，依法加強對宗教事務的管理，引導宗教與社會主義社會相適應，切實維護民族團結和社會穩定。

她還曾擔任中俄、中美、中歐、中法、中英等高級別人文交流機制的中方主席，深入推進人文各領域合作交流，夯實雙多邊關係的民意和社會基礎。

劉延東同志2008年至2018年間擔任國務院婦女兒童工作委員會主任。她堅持在黨和國家工作全局中謀劃和推進婦女兒童工作，推動將男女平等基本國策和兒童優先原則體現在法規政策制定、規劃編制、工作部署中，深入實施中國婦女發展綱要、中國兒童發展綱要，促進男女平等和婦女兒童全面發展。

她推動婦女權益保護和民生改善，持續拓展婦女就業創業渠道，依法保障婦女平等就業權利，加強對女職工的特殊勞動保護，不斷提高婦女社會參與程度和權益保障水平。她研究部署加快發展普惠性學前教育、加強校園安全風險防控、提高兒童健康水平等工作，推動構建兒童安全保障體系，對困境兒童給予更多關愛，對留守兒童精準幫扶，着力營造全社會關愛兒童的良好環境。

2018年3月，劉延東同志不再擔任國務院副總理職務。從領導崗位上退下來以後，她一如既往堅決擁護以習近平同志為核心的黨中央，始終關心黨和國家事業發展，堅定支持黨風廉政建設和反腐敗鬥爭。她致力於推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展，為推動構建人類命運共同體建言獻策、貢獻力量。

劉延東同志是中國共產黨第十五屆候補中央委員，第十六屆、十七屆、十八屆中央委員，第十七屆、十八屆中央政治局委員。

劉延東同志一生忠於黨、忠於人民、忠於共產主義事業。她認真學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，嚴格遵守政治紀律和政治規矩，始終在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致。她牢固樹立政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，堅決維護習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導，深入貫徹落實黨中央重大決策部署，為經濟社會發展和統一戰線事業傾注了大量心血。她謙虛謹慎、作風民主，密切聯繫群眾，關心愛護幹部，嚴於律己、清正廉潔，對親屬和身邊工作人員嚴格要求，始終保持共產黨人的政治本色和高尚道德情操。