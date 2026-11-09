中國外賣員澳洲遇刺亡　患精神病疑兇被控謀殺　出庭時露下體叫喊

澳洲墨爾本市中心日前發生一宗命案。兩名外賣騎手與一名流浪漢爆發衝突，其中一名47歲中國籍外賣騎手馮健明（譯音，Feng Jianming）在混亂中遭對方持刀襲擊，當場傷重身亡。



澳媒報道，51歲疑兇烏爾巴諾（Roberto Urbano）被控一項謀殺罪及一項蓄意造成嚴重傷害罪，當地時間11月9日通過視像方式出庭。



死者為47歲中國籍外賣騎手馮健明。（Melbourne Chinatown Business Association）

網傳案發現場。（互聯網圖片）

澳媒SBS、澳洲廣播公司（ABC）和澳洲News24等報道，11月6日，在外賣平台「熊貓外賣」工作的馮健明和另外一名外賣騎手發現疑兇烏爾巴諾涉嫌破壞他們的單車後與他對峙，之後發生肢體衝突。烏爾巴諾涉嫌捅死馮健明，以及嚴重傷害另一名騎手。

當地時間11月9日，烏爾巴諾通過視像方式現身墨爾本地方法院，但一再干擾庭訊，包括公開脫掉褲子裸露自己的下體，以及一再大喊大叫，法官關閉視像畫面。

法院得悉烏爾巴諾被診斷患有精神分裂症，但有待評估病情。法院也將傳喚多名證人，需通過翻譯員協助了解案情。烏爾巴諾將繼續還押，直至明年4月再提訊。

據早前報道，事件發生後，墨爾本市民及當地華人社群自發組織悼念與抗議活動。連日來，數百名民眾陸續前往維多利亞州立圖書館（State Library of Victoria）前的草坪以及案發小巷Frederick Way 獻花悼念。

現場擺滿了白花、蠟燭及手寫卡片，集會者手持寫有「我們為這座城市付出，也值得被保護」的標語。現場的守夜活動進一步演變為對墨爾本市中心治安惡化與零工勞工權益的抗議集會，多位參與者當面向墨爾本市長尼古拉斯·里斯（Nicholas Reece）及市府官員表達擔憂，要求政府正視基層外賣騎手在夜間配送時面臨的高風險環境。

媒體引述家屬說法指出，死者是陝西人，在澳州工作9年，平日勤勉省儉，日夜兼程送外賣是為了供養國內年邁患病的父親與兩名求學中的兒子，是全家的經濟支柱。這場悲劇令大批同為零工從業者的留學生和外賣員感同身受，促使更多人站出來為勞工安全發聲。