中國外賣騎手墨爾本遇刺亡　中領館：要求警方全力徹查、嚴懲兇手

當地時間11月6日，一名熊貓外賣中國籍騎手在澳洲墨爾本遇害身亡，案件引發關注。11月7日，中國駐墨爾本總領事館在微信公眾號上通報，目前疑犯已被當地警方緝拿歸案，要求警方全力徹查此案，嚴懲肇事兇手。



網傳案發現場。（互聯網圖片）

網民發起悼念活動。（小紅書）

網民發起悼念活動。（小紅書）

通報指出，中領館對此高度重視，第一時間啟動領事保護應急機制，要求警方全力徹查此案，依法、公正處理，嚴懲肇事兇手，切實維護中國公民合法權益。中領館已及時與遇害者家屬取得聯繫，通報情況，正在會同有關方面為家屬善後提供便利。

通報還指，中領館對同胞遇害深感悲痛，對其家屬表示誠摯慰問，將繼續同當地有關部門保持溝通，積極協助妥善處理有關善後事宜。

房新文總領事應約同維多利亞州州長卡羅爾緊急通話。卡羅爾對案件表示深感痛心、深表震驚，請房總領事向遇害者家屬轉達他的深切哀悼和誠摯慰問。房總領事允儘快向家屬轉告，並要求卡羅爾州長和維州政府及警方依法公正處理此案，嚴懲兇手，切實維護中國公民生命安全和合法權益。卡羅爾表示，將堅定表明立場，絕不容忍這樣的行徑，正義必須得到伸張。

當地時間11月6日，一名熊貓外賣中國籍騎手在澳大利亞墨爾本遇害身亡

據此前報道，多名網民爆料，一名在外賣平台「熊貓外賣」工作的中國外賣騎手，疑因阻止一名流浪漢搶奪車上外賣餐點，與對方爆發衝突，混亂中遭對方持刀襲擊，當場傷重身亡。中國駐墨爾本總領事館已證實死者為中國公民，目前當地警方已拘捕一名51歲無業男子。

網傳案發現場。（網絡圖片）

澳洲墨爾本市中心日前發生一宗命案。（互聯網圖片）

事件發生後在澳洲及內地網絡迅速發酵，不少網民及當地華人怒轟「熊貓外賣」遺失外賣須騎手自掏腰包賠償的制度，令騎手為保護外賣最終喪命。還有當地華人爆料，遇害騎手一個人在澳洲生活，為供養國內兩個兒子，工作勤奮，從早做到深夜。