山西太原公寓大火至少14死25傷　產權及物業負責人被控制

11月8日，山西太原市迎澤區豪生國際公寓發生火災。

11月9日，山西省太原市委宣傳部召開新聞通氣會通報，截至通氣會前，火災已造成14人死亡，25人仍留院治療。目前，產權單位管理人員、物業公司負責人已被控制。



11月8日，山西太原市迎澤區豪生國際公寓發生火災。（央視新聞）

據通報，11月8日下午4時59分，太原市迎澤區豪生國際公寓發生火災。消防接報後於下午5時04分到場，至晚上7時撲滅現場明火，晚上8時半結束搜救工作，共疏散、營救60名被困人員。

截至通氣會前，火災已造成14人死亡，25人仍在醫院接受治療，其中危重傷9人、重傷4人、輕傷12人。

11月8日，山西太原市迎澤區豪生國際公寓發生火災。（央視新聞）

事故發生後，太原立即成立事故處置領導組，下設醫療救治、善後處置、事故查處、事故調查、綜合協調專項工作組。對所有傷者實行「一人一專班，一人一方案」，做好遇難者家屬安撫、受傷人員情感安撫、事故賠償等工作。

目前，有關部門已對產權單位管理人員、物業公司負責人採取控制措施，事故原因正在調查中，結果將向社會公布。

有人被困在窗邊等待救援。（影片截圖）

豪生國際公寓為商住混合樓，大樓內有短租公寓、洗浴、劇本殺、小型宴會場所、教培機構及多間酒店。

《紅星新聞》報道，豪生國際公寓由太原市安華信物業酒店管理有限公司（下稱安華信物業）管理。2022年，太原消防官方微信號發布文章稱，將安華信物業（盤古一號）列為火災隱患單位紅色類別。2023年，太原市迎澤區消防救援大隊曾檢查安華信物業旗下分公司，發現消防設施未保持完好有效，消火栓系統壓力不足，被罰款5000元。