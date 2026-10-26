雲南騰衝「全城都在咳嗽」　官方：工業辣椒廠起火致刺鼻氣味飄散

10月25日，有網民發帖文稱雲南騰衝市「全城人都在咳嗽」，引發網絡關注。大量網絡帖文帖指當地到處瀰漫辣椒味，甚至導致市民集體咳嗽及面部出現辛辣感。對此，生態環境局騰衝分局及騰衝市政府工作人員於10月26日證實，事件係轄區內一家工業辣椒廠設備故障引發火災，濃煙飄向市區所致。火災已被迅速撲滅，當局已對殘火進行封存並監測空氣，強調該氣味對人體無影響，預計26日過後將恢復正常。



據內媒《華商報》大風新聞等報道，10月25日多名網友發帖表示騰衝全城出現異味，咳嗽聲此起彼伏。網民紛紛在社交平台留言直呼：「今天的騰衝怎麼了，到處都是辣椒味，一整個騰衝都咳嗽了」。

10月25日，網絡有大量帖文表示騰衝全城瀰漫工業辣椒味道，全城都在咳嗽。

隨後有當地網民發出通知截圖，指全城異味源於一處工業辣椒烤房發生火災，導致刺激性氣味飄散。通知提醒相關方面做好解釋與安撫工作，並建議市民這幾天盡量佩戴口罩，因為工業辣椒粉塵會使人面部產生辛辣感。

針對全城異味問題，生態環境局騰衝分局工作人員於10月26日回應指，該局接到多名市民反映後，已第一時間赴現場核實處置。經查，係10月25日轄區內某辣椒廠一設備發生故障，導致刺激性氣味飄散，分局預計「10月26日過後將恢復正常」。

據內媒澎湃新聞披露的採訪音頻，騰衝市政府一名工作人員表示，事件確實「是工業辣椒的烤房起了火災」。騰衝市政府辦值班室工作人員補充指，火災已被迅速撲滅，現場已使用隔離帶進行封存。關於後續處理，官方表示已經飄散到空中的氣味無法處理，但仍置於現場燃燒的辣椒會被裝袋密封，以減少濃煙產生。

據內媒九派新聞等媒體報道，當局指出，工業辣椒被引燃後產生濃煙並飄向市區，才導致市民聞到刺激性氣味。官方強調，「該氣味對人體沒有影響」，目前環保部門正持續進行空氣質量監測，以確保環境安全。