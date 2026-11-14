黃仁勳19年前東方衛視專訪被翻出！黑髮談追老婆過程　女兒也現身

輝達（英偉達，Nvidia）創辦人兼行政總裁黃仁勳近日捲入婚外情風波，Nvidia董事會近日宣布，黃仁勳已辭去公司執行長一職。



有網民近日翻出他於2007年作客上海東方衛視的專訪片段，2007年播出時英偉達年營收剛突破40億美元，他在節目中不僅大騷中文，更細數與妻子的大學情緣，其女兒亦現身分享家庭日常。節目中44歲的黃仁勳黑髮、未穿標誌性皮衣，與如今的銀髮皮衣形象反差鮮明，訪談中他提除分享個人經歷如9歲赴美、童年往事，也大談與妻子相識經過。節目中，黃仁勳的女兒黃敏珊（Madison Huang）亦有現身。



有網民近日翻出他於2007年作客上海東方衛視的專訪片段，2007年播出時英偉達年營收剛突破40億美元，他在節目中不僅大騷中文，更細數與妻子的大學情緣，其女兒亦現身分享家庭日常。

44歲未穿標誌性皮衣 靠周末約做功課追太太

據了解，影片出自2007年上海東方衛視節目《波士堂》。時年44歲的黃仁勳當年仍是一頭黑髮，且尚未穿上為人熟知的標誌性黑色皮衣。他在節目中以中英雙語與主持人對答如流，並笑談與妻子Lori的相識經過。

他透露，兩人結緣時自己僅得17歲，在大學被分配為實驗室搭檔。為了給女方留下好印象，他發揮超強的學習能力，每周末都約對方一起做功課，終在半年後成功奪得芳心，兩人共墮愛河。黃仁勳分享自己買了新車求婚成功，卻在返程因打滑意外發生車禍，黃仁勳談到當時他全身都是血，Lori則是手指擦傷。黃仁勳也回憶，自己曾對妻子許下豪言，承諾在30歲時會成為一間公司的CEO。

黃仁勳提到求婚成功後返程意外遇到車禍，他滿身是血。（影片截圖）

女兒讚廚藝佳愛創新 分享泰國養猴趣事

節目中，黃仁勳的女兒黃敏珊（Madison Huang）亦有現身。她在鏡頭前大讚爸爸廚藝精湛，透露每逢周末全家都會一起下廚。她形容爸爸充滿創新精神，時常會鑽研新菜式；此外，黃仁勳亦向孩子們分享他早年在泰國飼養寵物猴子的趣事，展現出溫馨的家庭氛圍。

黃仁勳的女兒黃敏珊（Madison Huang）亦有現身。

黃仁勳的女兒黃敏珊（Madison Huang）講述黃仁勳熱愛下廚。

除了家庭生活，黃仁勳亦在節目中分享其經營理念，強調產品必須快速試錯與迭代。他明言從不責備犯錯的員工，反而會將失敗的責任歸咎於自己。

黃仁勳分享英偉達經營理念以及對產業的預言。

此外，他也分享英偉達經營理念以及對產業的預言，他當年已預言，未來最重要的電腦將會是「口袋裏的流動電腦」，並斷言GPU（圖形處理器）未來將在視覺、科研甚至藥物研發等領域扮演關鍵角色。