黃仁勳辭職｜美媒：黃樂赴新加坡受查　護照曾被扣起8個月阻離境

據哥倫比亞廣播公司（CBS）11月13日獨家報道，新加坡在調查Megaspeed前高層，中國籍女子黃樂（Alice Huang）涉嫌將搭載英偉達（Nvidia，又譯輝達）晶片的伺服器違規轉運一案期間，曾扣起其護照8個月，阻止黃樂離開新加坡，在此期間曾多次向美國政府尋求協助，但未獲實質支援。



綜合美媒報道和新加坡政府聲明，新加坡自2025年2月啟動調查，聚焦調查Megaspeed透過美國超微電腦（Super Micro Computer，SMCI）採購的伺服器的真實流向，相關貨品申報目的地為馬來西亞，但當地政府部門懷疑有部份設備最終被轉往中國。

此前，美方控訴超微電腦聯合創辦人涉嫌將搭載有英偉達晶片的伺服器轉運往中國。而當前美方亦懷疑黃樂為中國間諜，美國司法部亦正在調查MegaSpeed是否涉及美超微（Supermicro）產品走私至中國。

2025年10月，新加坡《海峽時報》記者，拍攝MegaSpeed International位於新加坡海洋金融中心（Ocean Financial Centre）的辦公室。（新加坡海峽時報圖片）

哥倫比亞廣播公司新聞網引述消息人士報道，黃樂曾於2025年6月飛往新加坡，自願接受美國商務部旗下工業安全局駐新加坡調查人員的詢問。

一位知情人士13日向表示，黃樂在新加坡逗留期間，新加坡政府並未從華盛頓獲得任何實質幫助。這位消息人士稱，華盛頓官員對新加坡的求助「反應冷淡」，迄今尚未提供任何實質援助。

新加坡政府本週在聲明中證實，曾就黃樂一事聯繫美國司法部和聯邦調查局，要求協助調查。

報道指，新加坡警方曾扣押黃樂護照長達八個月。直至2026年2月，新加坡仍未能對黃樂提出檢控，因而歸還護照，但又因其在調查中提交不實資料，禁止她再入境新加坡。

就涉嫌轉移英偉達晶片案件，新加坡已另獨立起訴五人，追查同批晶片相關欺詐。目前，馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）稱暫無證據顯示晶片被再出口，黃仁勳涉嫌與黃樂存在婚外情亦遭美國參議院傳召，中方則駁斥黃樂涉間諜的說法為毫無根據的抹黑。