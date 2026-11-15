BLG奪冠｜699元戰衣炒至近1500元　B站、戰袍、戲院再掀電競消費

北京時間今日（11月15日）凌晨，來自中國LPL賽區的BLG戰隊在美國紐約舉行的《英雄聯盟》全球總決賽（S16），以3比1擊敗韓國Gen.G，首次捧起冠軍獎盃，亦是LPL賽區繼2021年EDG後，相隔五年再度奪冠。場外的消費熱潮同樣受到關注：原價699元（人民幣，下同）的聯名風衣炒至近1500元，內地逾300間戲院開設凌晨直播場，B站及合作品牌亦推出奪冠優惠，將賽事人氣延伸至會員、服飾及線下觀賽生意。



聯名風衣售罄 二手平台成交價升逾倍

據《界面新聞》報道，決賽開始前，李寧官方渠道的多款聯名服飾已售罄，部分粉絲到實體店亦未能買到。隨着BLG在世界賽接連晉級，相關服飾在交易平台上的價格自11月起明顯上升。

「得物」App數據顯示，李寧與LPL聯名款運動風衣官方發售價為699元，截至報道發布時，成交均價已升至1499元，較原價高約114%；BLG選手Bin同款聯名風衣的成交均價則達1488元，較699元的發售價高約113%。

品牌與賽事的合作亦延伸至電競用品。電競椅品牌TGIF拓際在官方網店將「BLG推薦」寫進商品介紹，並推出備註「BLG加油」可獲返款的促銷活動。從隊服到日常使用的設備，戰隊成績成為品牌接觸年輕玩家與消費者的銷售賣點。

李寧戰衣從699被炒至1499人民幣。

雷鳥曾承諾不奪冠退款 B站近九年投入成最大贏家

智能眼鏡品牌雷鳥創新則早在賽事期間，為GT Max bilibili限定版推出「BLG不奪冠，全額退款」活動，將促銷活動與比賽結果掛鈎。BLG奪冠後，雷鳥宣布將該限定版銷售額投入BLG電競基金，支持戰隊發展，並向購買限定版的用戶額外贈送BLG冠軍簽名紀念版B站大會員年卡。

早前豪言「BLG不奪冠就全額退款」的AR眼鏡品牌雷鳥創新（RayNeo）意外成為商業大贏家。（微博截圖）

早前豪言「BLG不奪冠就全額退款」的AR眼鏡品牌雷鳥創新（RayNeo）意外成為商業大贏家。（微博截圖）

早前豪言「BLG不奪冠就全額退款」的AR眼鏡品牌雷鳥創新（RayNeo）意外成為商業大贏家。（微博截圖）

BLG背後的嗶哩嗶哩（B站），同時擁有戰隊及賽事直播平台兩重身份。

據《澎湃新聞》報道，B站於2017年12月收購IMay戰隊並更名為BLG，至今投入近九年。今屆S16開賽後至決賽前，平台相關投稿內容已超過27萬條，涵蓋賽事討論、選手訪問及二次創作等。

決賽期間，超過2000萬人在B站見證BLG奪冠，直播累計彈幕超過330萬條。B站隨後宣布向用戶贈送免費大會員。據中國新聞網報道，相關福利於11月15日中午開放領取。

會員促銷在決賽前已經展開，B站在抖音直播間推出「138元大會員年卡，BLG奪冠加贈一年」活動，一度登上抖音生活娛樂充值榜首。對B站而言，賽事既帶來觀看及互動，也提供推廣會員服務的機會。

bilibili直播奪冠之夜。

逾300間戲院開凌晨場 69元起入場睇決賽

線下觀賽亦成為今次決賽的消費場景。據悉，決賽戲院觀賽活動覆蓋內地110多個城市、300多間戲院，合共2000多場。門票69元起，上海部分較高規格影廳票價為79元。

即使比賽在內地凌晨舉行，仍有觀眾願意買票到戲院，與其他電競迷一起觀看大銀幕直播。報道指，上海一間設有466個座位的影廳，開售數日便售罄，杭州亦有影城加開IMAX廳。

凌晨開場影院直播帶旺生意。

有媒體報道稱，北京朝陽區一間戲院原先為決賽安排兩場直播，售罄後再臨時加開一場，同樣迅速滿座。部分轉播場次採用拼團報名，達到指定人數才開場。

對戲院而言，賽事直播讓原本較少安排放映的凌晨時段有了售票收入；對觀眾而言，購買的則是大銀幕及集體打氣的體驗。今次BLG奪冠帶動的消費，已從線上直播延伸至聯名商品和戲院座位，但相關企業尚未披露單靠此次賽事帶來的新增盈利。