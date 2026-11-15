中國BLG以3-1挫GEN奪冠　連斬四支韓國隊創歷史｜LOL世界賽2026

11月15日上午8時，2026英雄聯盟全球總決賽（S16）在美國紐約布魯克林巴克萊中心落幕。LPL賽區BLG在先失一局下連扳三局，以3:1擊敗韓國LCK一號種子GEN，隊史首奪召喚師杯。這是LPL賽區第四座S賽冠軍，也是中國戰隊時隔五年再度登上世界之巔。



LPL賽區BLG在先失一局下連扳三局，以3:1擊敗韓國LCK一號種子GEN，隊史首奪召喚師杯。（微博截圖）

LPL賽區BLG在先失一局下連扳三局，以3:1擊敗韓國LCK一號種子GEN，隊史首奪召喚師杯。（微博截圖）

決賽激戰4場 期間上演52分鐘史詩逆轉

據《新華社》，決賽採用五局三勝制。首局GEN憑藉中後期團戰及大龍（又稱納什男爵 Baron Nashor）、遠古龍優勢先拔頭籌。第二局雙方陷入激烈拉鋸，BLG雖一度在大龍及遠古龍爭奪中失利，但憑藉兵線運營持續施壓，於第52分鐘成功反擊扳平總比分。

11月15日上午時，2026英雄聯盟全球總決賽（S16）在美國紐約布魯克林巴克萊中心落幕。（微博截圖）

第三局，BLG上單選手Bin多次從側翼切入擊潰對手，隊伍於第36分鐘結束比賽，率先取得賽點。

第四局，GEN前期在下路佔優，但BLG第26分鐘由Bin傳送繞後打出零換三並拿下大龍。其後雙方圍繞關鍵資源交鋒，BLG打野Xun再度搶下大龍，最終BLG乘勢推進，以3-1鎖定勝局。

總決賽的MVP榮譽，落在BLG中單選手Knight（卓定，外號「左手」）身上。他在四局決賽中打出13/6/41的總戰績。（微博截圖）

半決賽終結T1對LPL十三連勝魔咒

2024年S14決賽，BLG在倫敦以2:1領先T1，卻被連扳兩局，目送對手加冕，距離冠軍只差最後一步。而T1（含前身SKT）自S3至S15，在S賽BO5中對LPL隊伍保持13次交手全勝的恐怖紀錄，是籠罩整個賽區的「不敗神話」。

本屆準決賽，BLG以3:1再度碰上T1，親手將這組13連勝紀錄終結，賽後Bin直言這是「歷史時刻」。

一穿四橫掃LCK 隊史第五次決賽終圓夢

BLG的奪冠之路並非坦途。瑞士輪階段僅以3勝2負驚險晉級，進入淘汰賽後卻火力全開：先後擊敗HLE、DK、T1與GEN，單屆賽事淘汰全部四支LCK隊伍，完成含金量極高的「一穿四」。

單屆賽事淘汰全部四支LCK隊伍，完成含金量極高的「一穿四」。（微博截圖）

這僅是BLG隊史第五次闖入國際賽事決賽，此前四次（2023 MSI、2024 MSI、S14世界賽、2026全球先鋒賽）僅得一冠，國際賽決賽戰績一度為1勝3負。