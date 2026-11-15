中國BLG以3-1挫GEN奪冠 連斬四支韓國隊創歷史｜LOL世界賽2026
撰文：盧詩文
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11月15日上午8時，2026英雄聯盟全球總決賽（S16）在美國紐約布魯克林巴克萊中心落幕。LPL賽區BLG在先失一局下連扳三局，以3:1擊敗韓國LCK一號種子GEN，隊史首奪召喚師杯。這是LPL賽區第四座S賽冠軍，也是中國戰隊時隔五年再度登上世界之巔。
決賽激戰4場 期間上演52分鐘史詩逆轉
據《新華社》，決賽採用五局三勝制。首局GEN憑藉中後期團戰及大龍（又稱納什男爵 Baron Nashor）、遠古龍優勢先拔頭籌。第二局雙方陷入激烈拉鋸，BLG雖一度在大龍及遠古龍爭奪中失利，但憑藉兵線運營持續施壓，於第52分鐘成功反擊扳平總比分。
第三局，BLG上單選手Bin多次從側翼切入擊潰對手，隊伍於第36分鐘結束比賽，率先取得賽點。
第四局，GEN前期在下路佔優，但BLG第26分鐘由Bin傳送繞後打出零換三並拿下大龍。其後雙方圍繞關鍵資源交鋒，BLG打野Xun再度搶下大龍，最終BLG乘勢推進，以3-1鎖定勝局。
半決賽終結T1對LPL十三連勝魔咒
2024年S14決賽，BLG在倫敦以2:1領先T1，卻被連扳兩局，目送對手加冕，距離冠軍只差最後一步。而T1（含前身SKT）自S3至S15，在S賽BO5中對LPL隊伍保持13次交手全勝的恐怖紀錄，是籠罩整個賽區的「不敗神話」。
本屆準決賽，BLG以3:1再度碰上T1，親手將這組13連勝紀錄終結，賽後Bin直言這是「歷史時刻」。
一穿四橫掃LCK 隊史第五次決賽終圓夢
BLG的奪冠之路並非坦途。瑞士輪階段僅以3勝2負驚險晉級，進入淘汰賽後卻火力全開：先後擊敗HLE、DK、T1與GEN，單屆賽事淘汰全部四支LCK隊伍，完成含金量極高的「一穿四」。
這僅是BLG隊史第五次闖入國際賽事決賽，此前四次（2023 MSI、2024 MSI、S14世界賽、2026全球先鋒賽）僅得一冠，國際賽決賽戰績一度為1勝3負。
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