2026年亞太經合組織（APEC）領導人會議周在深圳拉開帷幕，來自世界各地的媒體記者已進駐新聞中心，5號館展演區每天都會上演中醫養生、非遺服飾、機械人舞蹈等特色演出，今日（17日）的嶺南武術更吸引不少記者圍觀，其中來自非洲馬拉維（Malawi；馬拉威）的記者Chimwemwe Mangazi是其中跳得最認真的一員，他表示自己從來時常去健身但從來沒有嘗試過武術，確實感受到肌肉有放鬆，「我感覺很棒！」



他接受香港01記者採訪時稱，馬拉威與香港同屬「右軚車」地區，香港更是當地進口及採購二手右軚汽車的重要集散地之一，他期盼日後能正式訪港遊覽買二手車，更呼籲中資與港資企業直接赴馬拉威投資設廠，透過本地化生產降低終端售價，打開龐大非洲市場。



Chimwemwe Mangazi來自非洲馬拉威。（林芷瑩攝）

Chimwemwe Mangazi認真學習嶺南武術。（蔡苡柔攝）

Mangazi是第一次到深圳，APEC結束後將返回北京，但對電子產品抱有濃厚興趣的他，在得知深圳華強電子世界匯聚各類拍攝與電子器材，且性價比極高後表現出極大興致，當場向記者索取地址，希望有機會前往選購心儀器材。

談及對香港的印象， Mangazi坦言過去僅在飛往日本時曾於香港轉機，尚未有機會正式遊覽，但他提到香港與馬拉威同樣駕駛「右軚車」，因此香港是馬拉威民眾進口汽車的重要來源地之一，他非常期待將來能有機會親自到訪，深入認識香港的城市風貌。

Chimwemwe Mangazi是第一次到深圳，APEC結束後將返回北京，但對電子產品抱有濃厚興趣的他，希望能到訪深圳華強北。（蔡苡柔攝）

針對中非以及與香港的經貿合作，他指出，非洲民眾非常期待來自東方的夥伴，尤其是中國內地與香港的企業，能夠走進馬拉威等非洲國家投資並進行本地化生產。

Mangazi分析，馬拉威處於非洲內陸，若直接從香港等地進口商品，運輸與關稅等成本將會推高售價；若港資與中資企業能直接在馬拉威設廠製造，不僅能善用當地具競爭力的勞動力資源，更能大幅降低產品價格，讓非洲民眾負擔得起，從而打開更廣闊的非洲市場。本地化生產模式既能進一步鞏固中非及馬中之間的貿易紐帶，亦能助力香港企業提升拓展全球市場的競爭力。