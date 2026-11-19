APEC習近平會李在明 承諾電影遊戲享最惠待遇 10年限韓令或鬆綁
中國國家主席習近平與韓國總統李在明舉行會談時，提出「循序漸進開展健康有益的文化交流」。中國也承諾在電影和遊戲等領域給予韓國「最惠國待遇」，長達10年的「限韓令」或迎來實質性鬆綁。
綜合新華社和韓聯社報道，以亞太經合組織（APEC）峰會為契機，習近平和李在明星期三（11月18日）在深圳舉行一年多來的第三次面對面會談。
習近平說，中韓實質性完成了自貿協定（FTA）第二階段談判，雙方要用好用足這一制度性安排，加強宏觀政策協調，培育人工智能等新興科技產業合作生態，共享發展機遇。「中方願同韓方一道，持續促進兩國人員往來，循序漸進開展健康有益的文化交流。」
李在明提議，兩國以完成FTA第二階段談判為契機，推動更多企業進軍對方市場，希望雙方分階段擴大文化、文創內容交流。
韓國產業通商部介紹，通過此次FTA談判，中國向韓國承諾，在電影和遊戲等領域提供最惠國待遇，在網遊和電影等文創內容預審方面適用非歧視原則。
在共同製作視聽文創節目方面，中韓雙方商定將共同製作的範圍從此前的電影擴至電視劇、動漫、綜藝和紀錄片等節目。此外，中國境內的韓國旅行社獲准經營出境旅遊業務，可面向在華居住的中國公民及外國人提供海外旅遊服務。
路透社報道稱，這些協議可能表明，中國長達十年的「限韓令」將會鬆綁。受此消息影響，韓國主要娛樂公司股價星期三暴漲。
2016年，因韓國決定部署美國薩德（THAAD）反導彈系統，中韓關係急轉直下，中國隨後對韓國文化產品採取多年非正式限制措施，但北京從未承認過「限韓令」的存在。
另外，李在明星期三也告訴習近平，韓中戰略合作夥伴關係要實現成熟發展，必須以朝鮮半島的和平與穩定為基礎；朝鮮半島的和平與穩定符合兩國共同利益，希望雙方共同努力，開啟朝鮮半島和平共處的新時代。
中方新聞稿沒有提及習近平在朝鮮半島問題上的表態。韓國媒體稱，習近平對此回應，中國將繼續為解決朝鮮半島問題發揮建設性作用。習近平還介紹近期中朝關係動向，稱包括朝美對話在內，中國支持各方為緩和半島緊張局勢所作出的努力。
本文獲《聯合早報》授權刊載。