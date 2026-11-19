中國國家主席習近平與韓國總統李在明舉行會談時，提出「循序漸進開展健康有益的文化交流」。中國也承諾在電影和遊戲等領域給予韓國「最惠國待遇」，長達10年的「限韓令」或迎來實質性鬆綁。



11月18日上午，國家主席習近平在深圳會見來華出席亞太經合組織領導人非正式會議的韓國總統李在明。（新華社）

綜合新華社和韓聯社報道，以亞太經合組織（APEC）峰會為契機，習近平和李在明星期三（11月18日）在深圳舉行一年多來的第三次面對面會談。

習近平說，中韓實質性完成了自貿協定（FTA）第二階段談判，雙方要用好用足這一制度性安排，加強宏觀政策協調，培育人工智能等新興科技產業合作生態，共享發展機遇。「中方願同韓方一道，持續促進兩國人員往來，循序漸進開展健康有益的文化交流。」

李在明提議，兩國以完成FTA第二階段談判為契機，推動更多企業進軍對方市場，希望雙方分階段擴大文化、文創內容交流。

韓國產業通商部介紹，通過此次FTA談判，中國向韓國承諾，在電影和遊戲等領域提供最惠國待遇，在網遊和電影等文創內容預審方面適用非歧視原則。

韓國總統李在明致辭。（香港01直播）

11月18日上午，國家主席習近平在深圳會見來華出席亞太經合組織領導人非正式會議的韓國總統李在明。（新華社）

在共同製作視聽文創節目方面，中韓雙方商定將共同製作的範圍從此前的電影擴至電視劇、動漫、綜藝和紀錄片等節目。此外，中國境內的韓國旅行社獲准經營出境旅遊業務，可面向在華居住的中國公民及外國人提供海外旅遊服務。

路透社報道稱，這些協議可能表明，中國長達十年的「限韓令」將會鬆綁。受此消息影響，韓國主要娛樂公司股價星期三暴漲。

2016年，因韓國決定部署美國薩德（THAAD）反導彈系統，中韓關係急轉直下，中國隨後對韓國文化產品採取多年非正式限制措施，但北京從未承認過「限韓令」的存在。

另外，李在明星期三也告訴習近平，韓中戰略合作夥伴關係要實現成熟發展，必須以朝鮮半島的和平與穩定為基礎；朝鮮半島的和平與穩定符合兩國共同利益，希望雙方共同努力，開啟朝鮮半島和平共處的新時代。

中方新聞稿沒有提及習近平在朝鮮半島問題上的表態。韓國媒體稱，習近平對此回應，中國將繼續為解決朝鮮半島問題發揮建設性作用。習近平還介紹近期中朝關係動向，稱包括朝美對話在內，中國支持各方為緩和半島緊張局勢所作出的努力。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

