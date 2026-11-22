涉行賄公職人員潛逃半年 建築企業實控人劉賢志境外落網遣返回國
撰文：林芷瑩
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涉嫌向多名公職人員行賄並於今年5月外逃的北京志駿騰達建築工程有限公司實際控制人劉賢志，近日在境外落網並被遣返回國。
中央紀委國家監委網站消息，近日，在中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室統籌協調下，經與有關國家反腐敗機構密切合作，外逃行賄犯罪嫌疑人劉賢志在境外落網並被遣返回國。
劉賢志生於1977年2月，北京志駿騰達建築工程有限公司實際控制人，涉嫌向多名公職人員行賄，於2026年5月外逃。陝西省監察機關依法對劉立案調查並展開國際執法合作，於近日將其緝拿歸案。
中央追逃辦負責人表示，劉賢志歸案是紀檢監察機關貫徹黨的二十屆五中全會精神，落實反跨境腐敗法，深入開展追逃追贓工作的最新成果。官方將持續深化反腐敗執法司法合作，有效預防和懲治跨境腐敗行為，堅持受賄行賄一起查、一起追，堅決追回外逃涉腐人員和境外涉腐資產，決不讓境外成為法外。
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