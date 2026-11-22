涉嫌向多名公職人員行賄並於今年5月外逃的北京志駿騰達建築工程有限公司實際控制人劉賢志，近日在境外落網並被遣返回國。



中央紀委國家監委網站消息，近日，在中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室統籌協調下，經與有關國家反腐敗機構密切合作，外逃行賄犯罪嫌疑人劉賢志在境外落網並被遣返回國。

涉嫌向多名公職人員行賄的北京志駿騰達建築工程有限公司實際控制人劉賢志，在境外落網並被遣返回國。（新華社）

劉賢志生於1977年2月，北京志駿騰達建築工程有限公司實際控制人，涉嫌向多名公職人員行賄，於2026年5月外逃。陝西省監察機關依法對劉立案調查並展開國際執法合作，於近日將其緝拿歸案。

中央追逃辦負責人表示，劉賢志歸案是紀檢監察機關貫徹黨的二十屆五中全會精神，落實反跨境腐敗法，深入開展追逃追贓工作的最新成果。官方將持續深化反腐敗執法司法合作，有效預防和懲治跨境腐敗行為，堅持受賄行賄一起查、一起追，堅決追回外逃涉腐人員和境外涉腐資產，決不讓境外成為法外。