11月17日，中共中央軍委副主席張升民在《人民日報》發表題為《保持懲治腐敗高壓態勢》的署名文章。文章強調，反腐敗鬥爭必須堅持無禁區、全覆蓋、零容忍，不管是誰、不管職務多高、不管貢獻多大，只要搞腐敗就決不姑息，決不允許有「鐵帽子王」、「丹書鐵券」。



在談及「深入推進軍隊反腐敗鬥爭」時，張升民提出，緊盯重大裝備研製、重大工程建設、軍地交往活動等重點加強監督檢查，打通軍地交叉地帶監管梗阻，全面提高跨軍地治理水平。這是該表述首次在公開發表的文章中出現。



中國共產黨中央軍事委員會副主席張升民（中國國防部網站）

首提打通軍地監管梗阻 淨化裝備與工程領域

據《人民日報》，文章指出，人民軍隊不容腐敗，威武文明之師不容玷污。要堅決掃除一切影響人民軍隊純潔光榮的消極腐敗現象，堅決清除危害國防安全、國家安全的重大隱患。

為此，必須深化軍地反腐敗協作聯動，完善信息互通、力量協同、聯合懲戒等機制。針對「重大裝備研製」與「重大工程建設」等資金密集、權力集中的重點領域，當局將加強監督檢查，堅決打破潛規則、斬斷利益鏈，防範系統性腐敗風險。

圖為9月30日傍晚的北京人民大會堂前廣場。（路透社）

嚴查「一把手」家族腐敗 精準打擊新型腐敗

針對整體反腐佈局，文章將「關鍵少數」特別是「一把手」列為查處重點，嚴肅查處領導幹部家族式腐敗及身邊人腐敗。同時，深化受賄行賄一起查，堅決查處多次行賄、巨額行賄的「圍獵者」，並強調對年輕幹部從嚴管理，堅決斬斷「前腐後繼」的代際傳遞。

此外，面對腐敗手段日益隱蔽化，文章要求深挖細查新型腐敗和隱性腐敗，精準懲治預期收益、約定代持、「白手套」、政商「旋轉門」等問題，堅決打擊利用互聯網、虛擬貨幣、區塊鏈等實施的腐敗行為。文章最後重申，反腐敗鬥爭輸不起也決不能輸，必須永遠吹衝鋒號，將嚴的基調長期堅持下去。

張又俠（左）和劉振立（右）因嚴重違紀違法，被開除中共黨籍、軍籍。（路透社）

公開資料顯示，10月29日，為期四天的五中全會在北京閉幕。根據官媒新華社發佈的公報，中共二十屆五中全會增選中央軍委副主席張升民為中央政治局委員，是32年來中共首次在屆內增選政治局委員。