受中東地緣衝突推升國際油價居高不下影響，全球物流與運輸業者為壓低燃油成本，紛紛加速轉向電動商用車。這股浪潮帶動中國電動貨車內外銷同步激增，意外成為鋰金屬市場的新需求亮點。



不過，分析師也提醒，在新增礦產持續開出的背景下，短期內鋰價仍面臨供給過剩的壓力。



扎布耶茶卡富含鉀、鋰、銫等礦物元素，其中，碳酸鋰更是中國鋰電池原料之一，是西藏高原上的「能源寶庫」。（Cooopper@小紅書）

《路透社》引述美國銀行全球研究（BofA Global Research）統計，今年前10個月中國電動貨車銷量達60萬輛，較去年同期大幅成長45%，已佔各類噸位卡車總銷量的三成。

其中，電池容量龐大的重型電動貨車成長最為迅猛，銷量年增68%至26.2萬輛。由於重型卡車單車搭載的電池模組遠大於一般乘用車，對鋰原料的消耗量更為可觀，成為支撐電池需求的新主力。

這股電動化趨勢也迅速向海外擴散。受2月底美伊開戰推升全球燃油價格帶動，在此後的四個月內，中國重型電動貨車出口量翻逾一倍，達到16,823輛，其中約半數銷往同樣面臨高油價壓力的南亞與東南亞市場。

針對商用車對上游原物料的長期拉動效應，新加坡Arcane Green Metal Fund基金經理人李永哲（YJ Lee）研判，今年全球電動貨車的鋰用量預計將佔總供應量近7%，到2030年可望進一步攀升至12%，屆時單是電動貨車的鋰需求，便相當於1,150萬輛純電動乘用車的規模。全球電池龍頭寧德時代（CATL）亦看好此一趨勢，認為繼乘用車與儲能系統之後，以重型卡車為首的商用道路運輸電動化，將是產業下一波關鍵成長動能。

寧德時代官網圖片（catl.com）

然而，亮眼的終端需求尚不足以立刻扭轉鋰價頹勢。受制於市場對供過於求的擔憂，鋰價自今年5月高點以來已近乎腰斬。

市場分析師指出，隨著全球多座新礦場陸續投產，以及先前停產的礦場重新復工，整體鋰供應量仍在持續擴張，短期內電動貨車帶來的增量需求，仍難以支撐鋰價出現明顯反彈，但其強勁的成長軌跡已為中長期的鋰市基本面奠定重要支撐。