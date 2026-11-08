中國挖泥機海外賣爆！從非洲礦山到歐美庭院　出口佔總銷量逾半

11月初的吉爾吉斯（吉爾吉斯斯坦）巴特肯州高原礦區，山谷深陡且寒風刺骨。在一片堅硬的凍土層上，多台柳工挖掘機正持續開挖土方。在海拔接近4,000米的極端環境下，這批機械連續數月維持零故障穩定作業，贏得當地施工方與司機高度評價。



這處高寒工地的忙碌場景，正是今年中國工程機械在海外市場的縮影。官方統計顯示，今年首三季中國挖掘機出口量接近11萬台，按年大增30.4%，更佔同期挖掘機總銷量達51.2%，意味海外市場已正式撐起中國工程機械的半壁江山。從非洲的大型露天煤礦、東南亞的基礎設施，到歐美家庭的後花園草坪，中國挖掘機不僅在海外挖掘出龐大的增量空間，亦推動著中國製造由單純輸出設備走向全方位的產業與生態共建。



9月2日在廣西柳州市拍攝的柳工挖掘機智慧工廠生產線。（新華社）

中國裝備在海外持續暢銷，背後依託新興市場基建及礦產資源開發的持續提速，更關鍵的是中國製造在交付效率、產品質量以及電動化、智能化領域建立起的差異化優勢。在莫桑比克最大的莫阿蒂澤煤礦，10台由徐工集團研發的130噸級純電挖掘機正全力運轉，機身後方特製電纜直接接駁礦區供電裝置。

徐工集團莫桑比克國家經理楊洋指出，今年國際柴油價格持續飆升，促使採礦企業加快推進「油轉電」；純電機型不僅低噪強勁，更能接入礦山智慧平台實現實時故障預警，在顯著壓縮開採成本的同時，助力當地大型礦場實現綠色開採。

純電設備得以在偏遠地區規模化落地，得益於日益完善的能源配套支持。針對無市電接入的極端環境，柳工等企業就地搭建起「光伏＋儲能＋充電＋移動送電」的微電網體系，日間依託光伏直供發電，夜間由儲能無縫頂上，確保設備全天候穩定運轉。

目前電動化已成為行業最重要的增長，徐工前7個月電動挖掘機出口額按年飆升243%，三一重工在東南亞簽下200台新能源挖掘機大單，山河智能的70噸級大型電動挖掘機亦成功交付海外客戶。長沙市工程機械行業協會秘書長袁振表示，中國在電動化與電網配套領域已具備全球先發優勢，「電智融合」有望成為中國工程機械的新名片。

這是位於廣西柳州市的柳工挖掘機智慧工廠。該工廠的部分產品銷往海外市場。（新華社）

大挖機在大型礦山攻城拔寨，小巧靈活的「微型挖泥機」則在歐美消費市場闖出一片新天地。在山東濟寧立派機械集團的生產車間，一台台約1噸重的微型挖掘機正整裝下線，該公司首三季出口約2.5萬台微挖，歐美市場佔比高達75%。

這家如今的微挖巨頭在14年前創立時，核心產品僅是遊樂場內的兒童挖沙玩具。立派機械副總經理高升濤透露，企業歷經兩次關鍵轉型，先是由玩具轉向小型工程機械，隨後在2017年大膽出海進軍歐美，並將產品規格擴展至1,000多種，精準契合歐美家庭自行打理花園、挖設泳池及地下室修繕等DIY場景需求。

從百噸巨獸到能鑽入地下室的小型微挖，其靈活製造背後是中國完備的供應鏈與創新鏈支撐。以液壓系統關鍵核心部件「多路閥」為例，經由產業鏈上下游協同攻關，國產小型多路閥已實現體積小、可靠性高，1至8噸主流小微機型的本地配套率目前已接近100%。

與此同時，銷售模式的創新亦助推訂單爆發。山東華翊控股因一名挪威網紅發布的開箱試玩影片在海外意外走紅後，迅速簽約該博主為北歐代理，並將生產車間改造成跨境電商直播間，吸引海外買家連線實時詢價，帶動該公司首三季營業收入按年增長超過30%。

隨著全球化佈局步入深水區，中國裝備製造業已從單純的「產品出口」全面升級至「本地化深耕」。在德國法蘭克福以西約80公里處，佔地超過6萬平方米的中聯重科威爾伯特工廠正作為其歐洲中心運作，聯動全歐的研發、營銷與售後服務網絡，如今中聯重科已在德國、匈牙利、巴西等地建立十餘個海外製造基地，全球服務網點突破530個。

這是位於廣西柳州市的柳工挖掘機智慧工廠。該工廠的部分產品銷往海外市場。（新華社）

在莫桑比克的鄉村道路建設現場，三一重工的服務團隊不僅保障著數十台機械的平穩運行，其在非洲直接聘用的逾千名本地員工更獲系統培訓，成為推動當地現代製造業發展的骨幹力量。

深耕海外市場的戰略已全面轉化為亮眼的財務數據。今年上半年，三一重工海外收入佔比突破60%，其中非洲區域營收增速達47.66%；柳工上半年海外收入按年增長22.66%，非洲及亞太等區域增幅均逾三成；中聯重科的業務更已拓展至全球170多個國家和地區。

從高寒極地的極限工況，到歐美庭院的消費級生活場景，中國挖掘機正在全球市場書寫出更深層次的合作共贏篇章。