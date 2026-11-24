中央政治局委員、上海市委書記陳吉寧涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委審查調查。

11月24日晚，上海市委常委會舉行擴大會議，通報陳吉寧涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委審查調查。與會同志一致表示堅決擁護黨中央決定，指對陳吉寧進行審查調查充分釋放了反腐敗鬥爭一步不停歇、半步不退讓的強烈信號。

會議強調全市要嚴守政治紀律和政治規矩，以零容忍態度反腐敗，同時全力抓好四季度收官與「一老一小」等民生實事，確保實現「十五五」良好開局，堅決守牢上海城市安全底線與社會穩定。



2026年全國兩會政協會議開幕，習近平等國家領導人出席會議。圖為陳吉寧。（香港01直播）

據上海市人民政府新聞辦微信平台《上海發布》消息，與會同志一致表示，堅決擁護黨中央決定，堅決把思想和行動統一到黨中央決定精神上來。中央紀委國家監委對陳吉寧涉嫌嚴重違紀違法進行審查調查，充分體現了以習近平為核心的黨中央持之以恆推進全面從嚴治黨的堅定決心，充分釋放了反腐敗鬥爭一步不停歇、半步不退讓，堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰總體戰的強烈信號。要忠誠擁護「兩個確立」、堅決做到「兩個維護」，深刻領悟黨中央一抓到底、一嚴到底的堅定決心，始終保持對黨的絕對忠誠，以旗幟鮮明的態度反對腐敗，堅決在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。

會議指出，要堅定不移推動全面從嚴治黨向縱深發展。把維護黨中央權威和集中統一領導作為最高政治原則和根本政治規矩，把嚴守政治紀律和政治規矩擺在首位，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，做到黨中央提倡的堅決響應、黨中央決定的堅決執行、黨中央禁止的堅決不做。要堅持嚴的基調不動搖，把嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍長期堅持下去，體現到黨的建設全過程各方面，以零容忍態度糾「四風」、反腐敗、強震懾，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐。要始終做到自覺錘煉堅強黨性，以習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂、固本培元，擰緊世界觀、人生觀、價值觀「總開關」，任何時候任何情況下都不改其心、不移其志、不變其節。要堅決落實管黨治黨政治責任，不折不扣落實持之以恆推進全面從嚴治黨戰略部署，全力營造風清氣正政治生態和幹事創業良好環境。

陳吉寧。（網絡圖片）

會議強調，全市各級黨組織和廣大黨員要堅決貫徹落實習近平總書記考察上海重要講話精神和對上海工作重要指示要求，按照黨的二十屆五中全會決策部署，深化拓展樹立和踐行正確政績觀學習教育成果，以更強擔當、更實舉措、更大力度抓好各項工作的落地落實和四季度圓滿收官，全力以赴完成全年目標任務，確保實現「十五五」良好開局。要完整準確全面貫徹新發展理念，聚焦建設「五個中心」重要使命，以科技創新為引領、以改革開放為動力、以國家重大戰略為牽引、以城市治理現代化為保障，在推動高質量發展上挑大樑、作貢獻，努力在推進中國式現代化中充分發揮龍頭帶動和示範引領作用。要認真踐行人民城市理念，做深做細民生保障工作，紮實推進民心工程、辦好民生實事，用心用情抓好「一老一小」「一舊一村」等重點工作，持續增進民生福祉。要對標對表黨中央決策部署，胸懷「國之大者」，堅持「四個放在」，加緊謀劃明年工作，提前安排，靠前發力。更好統籌發展和安全，樹牢極限思維、底線思維，以「時時放心不下」的責任感，加強風險隱患排查整治，堅決守牢城市安全底線和社會和諧穩定。

會議要求，全市上下要更加緊密地團結在以習近平為核心的黨中央周圍，堅定不移沿著習近平總書記指引的方向前進，倍加顧全大局、倍加珍惜團結、倍加維護穩定，不辱使命、不負重托，努力交出讓黨中央放心、讓人民滿意的答卷。