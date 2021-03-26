新冠疫苗｜中疾控專家：男女性若3個月內有生育計劃　宜暫緩接種

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-26 16:02

自新冠疫苗投入使用以來，對孕婦這一群體的研究數據就較為匱乏。在已有數據中，有關接種新冠疫苗後意外妊娠的女性人數非常有限，相關的資料及證據亦都對「女性在接種新冠疫苗後會否導致發生不良後果的風險」未有足夠支撐。 近日，「接種新冠疫苗後的半年內可否懷孕」就成為正在備孕中的適齡男女的心中顧慮。有內地專家表示，為了避免不必要的緊張和焦慮，3個月內有生育計劃的男性和女性建議暫緩接種新冠疫苗。若備孕的女性已接種新冠疫苗，可適當推遲懷孕時間，建議在接種3個月以後懷孕。

國藥中生新冠滅活疫苗以及科興疫苗的說明書中，「禁忌」與「注意事項」都沒有涉及對孕婦或者備孕人群的有關提示。（新華社）

據《健康時報》報道，在國藥中生新冠滅活疫苗以及科興疫苗的說明書中，「禁忌」與「注意事項」都沒有涉及對孕婦或者備孕人群的有關提示。那麼，接種新冠疫苗後是否可以懷孕？妊娠期女性可否接種新冠疫苗？

中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶表示，對於在接種疫苗後發現懷孕的情況，基於目前新冠疫苗的特性，不建議因接種新冠疫苗而採取的特別的醫學措施，包括終止懷孕。但是建議後期要做好孕期的隨訪和定期檢查工作。

王華慶又指，根據研究結果顯示，若孕婦感染了新冠肺炎，患重症的比例、病死率和其他人群相比是比較高的，所以孕婦應該接種疫苗。但是目前關於孕婦使用疫苗的系統研究數據還比較少。一般情況下，如果作為一個新疫苗或減毒活疫苗，從慎重角度考慮是不給孕婦接種的。當然，後期會隨著研究數據的不斷積累，作為暫時的禁忌會發生改變。

有醫生倡，若備孕的女性已接種新冠疫苗，可適當推遲懷孕時間，建議在接種3個月以後懷孕。（視覺中國）

王華慶說，通過之前的注射情況來看，滅活疫苗對於備孕以及妊娠期的女性和胎兒的發育並沒有較大的傷害，所以可以參照其他的滅活疫苗的標準來進一步判斷何時可以備孕。

另外，鄭大一附院遺傳與產前中心主任醫師孔祥東說，通常情況下滅活疫苗對於妊娠期的胎兒是安全的，還沒有發現滅活疫苗會對妊娠女性以及胎兒造成太大不良影響。而且從原理上推測，接種疫苗後胎兒也是安全的。如果在不知道懷孕的情況下接種了新冠疫苗，建議先到醫院進行妊娠檢查，如果胚胎發育好，可以在嚴密監測下繼續妊娠，做好產檢，注意觀察，暫緩第二針的接種，有問題隨時去醫院即可，沒必要終止妊娠。

（健康時報）