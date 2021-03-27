新疆棉花｜「戰狼畫手」烏合麒麟新作諷刺BCI　圖中隱藏H&M、Nike

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-03-27 15:56

H&M、Nike等國際服裝品牌抵制新疆棉花事件持續升温之際，自稱「戰狼畫手」的中國漫畫家「烏合麒麟」發布新作品，其中解讀寓意引發關注。

+ 2 + 2 + 2

3月27日上午，「烏合麒麟」在其微博發布了最新作品：《Blood Cotton Initiative》 。漫畫下面配文：「能告訴我們你遭受了哪些不公平的對待嗎， 稻草人小姐？」

該漫畫發布後，立即引起輿論關注，並被外界解讀稱，該漫畫描繪了黑人採摘棉花的場景，畫中，黑人正在辛苦採摘，遠處有監工監視着他們。監工、記者和攝影師均頭戴白色尖頭罩，只露出眼睛，令人想到美國最龐大的種族主義組織三K黨（Ku Klux Klan）的「標誌」穿戴——白色長袍和只露出眼睛的尖頭罩。

值得注意的是，漫畫中記者手上的話筒，有形似BBC News的圖標。他們採訪的，是一個警察扶住的十字架上的稻草人，穿着維吾爾族傳統服飾的稻草人不能説話，但身旁被立了塊牌子代其發言：「我遭受過性侵犯和虐待。」

而警察跪着的姿勢和身穿的制服，也似曾相識。有網民將非裔男子弗洛伊德（George Floyd）遭美國警察暴力執法致死事件拿出來做對比。此外，畫中出現了形似Nike Logo的採摘工具，樹上還有「H&M」的血跡。左邊的角落裏，樹上有兩個被吊死的黑人，他們的身下，是真正的「血棉花」。

此外，作品名字「Blood Cotton Initiative」也疑似諷刺「瑞士良好棉花發展協會」（Better Cotton Initiative，簡稱BCI）。由於H&M此前在聲明中提及，只接受獲BCI認證的棉花，因此內地輿論普遍認為BCI是多個國際品牌抵制新疆棉幕後推手。

烏合麒麟曾就多個社會熱點創作漫畫（請點擊大圖瀏覽）：

+ 5 + 5 + 5

「烏合麒麟」曾在個人微博自稱「戰狼畫手」，因畫風鋭利寫實備受關注。他還曾稱，「要撕咬出一些空間，讓更多愛國青年無懼表達。」「烏合麒麟」認為，西方用漫畫抹黑中國的作品很多，「在西方利用話語權步步緊逼的特殊時期，我們需要更多傳遞國家和人民意志的文藝作品」。