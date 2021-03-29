新疆棉花｜安徽等多地現H&M退貨潮　網民：無必要，最多以後唔買

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-29 14:55

瑞典服飾品牌H&M因發表聲明拒用新疆棉，引起中國網民的抵制潮。目前，除了新疆烏魯木齊一間H&M分店暫停營業，湖南長沙、安徽合肥等地的分店仍正常營業。 近日，多地出現H&M退貨潮，網上流傳的一張退貨圖片更引起網民熱議。

網傳圖文顯示，上周六（27日）在長春地鐵二號線一列地鐵車廂中，一名男子手持H&M紙袋，但袋上的「H&M」標誌被人畫上交叉，並寫上「我去退貨」的字樣。無獨有偶，河南鄭州一名男子，上周四（25日）到H&M退貨時，同樣在H&M紙袋上貼上「我去退貨的」的字條。事件引起不少網民討論：

你不寫字是不是怕被打死？ 求生欲極強的小伙子。 已經花過錢的東西大可不必（退貨）。 買了就買了，以後不買或少買就完了。 愛國也要理性，大不了以後不買了。

據了解，位於新疆烏魯木齊北京路的匯嘉時代百貨，上周四凌晨發布聲明，要求H&M作出道歉，並關閉商場內的H&M分店。商場客服表示，商場的H&M分店會一直暫停營業，商場將為顧客安排退貨渠道。

事實上，國內各省市的H&M分店仍正常營業，但客流量明顯下降不少，十分冷清。有民眾表示，暫時不會購買H&M產品，一定要等對方道歉才會再考慮購買。

同時，網上傳傳一段拍攝於重慶解放碑H&M分店的短片，只見片中一名年輕女子正在試鞋，卻遭身旁一名操四川話的大叔不斷指罵。他不斷稱「打折也不能買」、「便宜也不能買」，又指「便宜也不能買，這是垃圾貨」、「吃中國的飯，砸中國的鍋」。拍片者隨即稱讚大叔「說得太好了」。

不少網民都認同大叔的做法，認為他「說得沒錯」。不過，有人質疑該影片是「擺拍」抄作，認為大叔可以發表其言論，但無權迫人接受，更何況政府亦沒有明文禁止買賣H&M，希望他不要道德綁架他人。

（綜合報道）