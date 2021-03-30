達賴喇嘛退休十周年　洛桑桑格接受BBC訪問：藏人抗爭沒有時間限

撰文： 蘇米 最後更新日期： 2021-03-30 11:43

2021年3月10日是西藏事件62周年，儘管新冠肺炎（COVID-19）疫情依然在全球肆虐，但一些海外流亡藏人與支持者仍通過集會、遊行、以及升掛雪山獅子旗等方式紀念。 今年3月，適逢達賴喇嘛正式宣布退休十周年，也是洛桑桑格（Lobsang Sangay）就任西藏流亡政治領袖近十年，洛桑桑格近日接受英國廣播公司（洛桑桑格）採訪時，講述了他對西藏問題過去、現在和未來的看法，以及他領導的流亡政府目前與北京、華盛頓等多方面的關係。

洛桑森格在訪問中首先講到，紀念「起義日」周年令他「感到悲哀」，並表示「會永遠銘記在西藏曾經發生和仍在發生的一切」。

在談到「流亡藏人社區長達數十年爭取權利的抗爭」時，洛桑森格總結説，西藏問題的關鍵是尊嚴、權利問題，是西藏人的民族感情與歷史問題。他説，在這一點上，中國共產黨始終就是不明白。

洛桑森格認為，中國政府必須反省自己的政策，因為「鐵腕政策」沒有起作用；中國想成為超級大國、世界第一， 但是「僅僅依靠錢和強權是難以成為世界第一的， 還需要世界的尊重、接受與認可」。

報道指，對於藏人抗爭的未來，洛桑森格説，「我們沒有時間限」，藏人「早晚都會重新得到尊嚴」。

西藏數十年鉅變（點擊大圖）：

多維新聞曾在分析中指出，2011年洛桑森格的上任，達賴喇嘛的退出，似乎就已經註定「中間道路」的命運。而且他們的理念也不斷發生「衝突」。

新冠肺炎疫情仍在印度愈演愈烈的形勢下，流亡藏人群體病例激增。據悉，長年生活在印度達蘭薩拉的達賴喇嘛在2021年3月6日接種了疫苗。與達賴喇嘛同住的10人，以及流亡藏人群體的幾名高層人物也已接種了疫苗。

自從離開中國之後，達賴喇嘛等流亡藏人始終無法擺脱其「流亡者」的身份，重返西藏恢復舊制或以實現西藏某種程度的獨立幾無可能。他們也不被印度完全接受，成為印度的一部分。他們身處在中國、美國、印度三個大國之間，其實是成為了大國外交的「棋子」和「砝碼」，無法掌控自己的命運。

流亡藏人組織中的政界或宗教界高層能夠獲得美國、印度提供的有限資助，在當地掌握一定的社會資源，而更多的普通流亡藏人的生活卻難以得到保障。在疫情面前，他們的生命健康正在面臨威脅。流亡藏人逃離達蘭薩拉的趨勢很有可能會因此進一步加劇，這將從基礎上動搖達蘭薩拉流亡藏人的社會組織結構。