三星堆｜4號坑出土兩件「青銅瑗」　90後考古人員獨立完成提取

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-30 14:49

目前，考古人員在三星堆4號坑中發現了3件「青銅瑗」。截至3月28日，有2件被順利提取。 值得關注的是，今次提取青銅瑗的工作，是由90後考古人員擔任主力，獨立完成提取。

青銅瑗的形狀與玉瑗相似，後者是從新石器時代流傳下來的一種臂飾，為扁圓環形，並有大孔。瑗同「援」義，孔大是便於二人抓握相援，一般被認為是一種禮儀性用器。

1995年出生的許丹陽，2020年從北京大學考古文博學院碩士畢業後，直接來到了三星堆考古現場，負責最先啟動的4號坑發掘。他平均每天在平台上趴著作業4個小時。許丹陽現職四川省文物考古研究院助理館員、三星堆4號坑負責人，3月27日，三星堆4號坑中提取出的第一件青銅瑗，則是由他完成。

許丹陽平均每天在平台上趴著作業4個小時。（央視新聞）

在提取過程中，許丹陽使用手鏟，將文物周圍的泥土剝離。他身體趴在懸空的​​發掘平台上，而為了防止平台晃動連帶手鏟觸碰文物造成傷害，他將全身力量集中到手上，僅靠手腕手指發力，為提取工作帶來了不少挑戰。經過近2個小時的作業，三星堆4號坑的第一件青銅瑗被許丹陽成功提取出土。

許丹陽介紹，青銅瑗的形狀上有領璧，中間圓孔的地方就是凸出，四川尤其是三星堆文化中是比較典型。1號坑發現很多青銅瑗，現在8號坑也發現了，更加說明這幾個坑和之前發掘的1號2號坑出土的器類是有相似性。

經過近2個小時的作業，三星堆4號坑的第一件青銅瑗被許丹陽成功提取出土。（央視新聞）

對於每天都要趴著工作，許丹陽表示，「趴著發掘是我們目前清理的一個常態，就是到這一階段，其實還好，就是不算很累。」

因為4號坑提取的第一件青銅瑗保存完好，所以許丹陽自己獨自就可以完成提取。但是，第二件青銅瑗本體已經腐壞，只剩下脆弱的輪廓，提取過程中有著極大的文物「散架」的風險。 因此，第二件青銅瑗的提取是由許丹陽與周珊珊，耗時近2個小時，合作完成提取。

許丹陽繪製的測量圖。（央視新聞）

1992年出生的周珊珊已有8年的考古經歷，目前是陝西省考古研究院文保室的工作人員，她介紹指，「特別脆弱，所以我們現在先把它形固（定）著，然後再拿回實驗室去做修復。大概有0.3厘米，太厚了有些時候感覺不到它的形狀，薄一點會手感更好一點，能稍微塑形塑得準確一點。」

據了解，這是周珊珊在三星堆親手提取的第一件文物。周珊珊稱，「雖然說是個小東西，也是比較緊張的，心理緊張，手不敢緊張，手部的力量力道稍微控制一下，拔鏟子的時候就按著，如果不按的話它直接就出來就散掉了。就是很小心，但是一次性就連貫地走過去了，最主要的是保證文物安全。」

據介紹，約半數以上的三星堆考古人員都是90後。許丹陽還說，「1號2號坑是1986年發現的，我是95年的，1號2號坑發掘的時候，我還遠遠沒有出生，然後這一次正好又遇上，就是趕巧。」

（央視新聞）