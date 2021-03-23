三星堆｜四川老漢與出土青銅像相貌奇似　「縱目人」竟有後裔？

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-23 12:22

3月20日，位於古蜀地區的三星堆遺址，繼1986年在1、2號祭祀坑中出土了4000餘件珍貴文物後，事隔三十五年，再發現6個祭祀坑出土500多件文物，包括黃金面具等。3月21日，有「三星堆縱目人後裔在廣元市劍閣縣武連鎮」的消息傳出，引發廣泛關注。 報道更提及考察組曾經隆重其事，為四川廣元劍閣縣一名與三星堆出土青銅像外貌非常相似的人進行基因檢測，以研究兩者是否有關聯。

據《紅星新聞》報道，被稱為「當代縱目人」的王守義已於去年3月去世，其二兒子王鶴介紹指，早於1986年，四川省社科院的副院長廖永祥在劍閣縣講課時，就發現當時在劍閣縣志辦工作的父親王守義的相貌與剛出土不久的三星堆青銅像非常相似，不過當時並沒有進一步研究。

王鶴說，「廖永祥去世後，2014年，四川省社科院另外的領導在其日記中，發現他曾經記錄的這個事情，於是和廣元市有關部門聯繫，並找到了我父親。」王鶴稱，那一年他的父親王守義已有90歲高齡，當時由省社科院牽頭，還有復旦大學的專家等，一起到他們位於劍閣縣武連鎮的家中花了近一天時間，拍照、攝像、採訪等。

王鶴指，自己還有一名哥哥在山西，當年專家組考察王守義時，他的哥哥也從山西回到了劍閣縣，「他們帶我父親和我們兄弟二人到醫院進行了抽血，說是進行DNA檢測。」

王鶴透露，還收到了封面上寫著四川省巴蜀文化中心資助課題，編號2014-3，名字為「四川省劍閣縣當代縱目人考察報告」的考察報告。「考察報告是2015年出的，當時給我們寄了5本，我和哥哥分別保留了一本，還給劍閣縣送了一本，我們覺得相當珍貴。」

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報告中記載了「四川劍閣縱目人基因檢測初步報告」，結論顯示，「這一大類型在中國漢族中佔到最多的比例，集中分布於從湖南到山東的地帶中，與伏羲文化相關，共祖年代為約6800年。根據內部STR分析，這一個體是較早從湖南分出到四川的類型。從源頭上看，可能來自湖南新石器中早期的高廟文化的人群。高廟文化出現原始的八卦圖案、鳳鳥、獐牙、建木等造型，與古蜀文化的特徵似乎有關聯。這一樣本的基因溯源比較支持文化的關聯性。」

王鶴介紹，根據他們族譜記載，他們家族在300年左右前從湖南遷徙到了山西，離西安很近，然後再遷徙到了四川，從此生活在劍閣縣武連鎮。「我父親在劍閣、綿陽都曾就學，後來在重慶讀的大學。我印像中，他一直沒有去過三星堆，我雖然去過，但也沒有注意到縱目人青銅像。直到考察組找到，才發現父親的相貌跟縱目人很像。」

此外，劍閣縣政協文史研究員田興榮也表示，當年他得知考察組去考察王守義後，也去了王守義的家，發現王守義的相貌確實和縱目人很像。

但值得一提是，報告有指出對比家族譜系與古蜀文化知識，認為以上結論基本上靠得住。唯一有一點異議，就是表述「根據內部STR比較與家族資料分析，這一個體是較早從湖南分出到四川的類型」，與王守義家族遷徙源流資料有所抵牾（矛盾）。該種基因類型在6800年前的個體遷徙，是經過湖南、湖北，首先到達陝西的關中、漢中一帶，是重要的「中介環節」，不應該輕易否定。報告應為，結論應修改為「根據內部STR比較與家族資料分析，這一個體是較早從湖南分出到陝西的類型，後經『湖廣填四川』的移民運動，遷徙入川定居」，可能更符合歷史實際。

（紅星新聞）