河南兩車相撞6死　司機有非法營運超載前科　出事前警車從後緊追

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-03-30 17:20

河南安陽湯陰縣境內日前有小型客貨車與貨車相撞，導致6人死亡及6人受傷。 有傷者丈夫事後透露，當時小型客貨車正被執法車輛緊追，結果車速愈來愈快，最終釀成意外。 警方則指，已得悉有關情況，涉事執法車輛亦已找到，「有問題的地方我們絕不姑息，一定給老百姓一個交代。」

小型客貨車當時核載6人，實載12人，釀成6死6傷。（紅星新聞）

據公安部交通管理局微信公眾號發布的事故通報，事發在3月27日晚上10時許，經查，司機趙某駕駛的小型客貨車當時核載6人，實載12人，非法營運拉載農民工從山西長治市襄垣縣返回內黃縣，「趙某駕車闖紅燈是導致事故發生的直接原因，車輛嚴重超員、乘客未系安全帶加重了事故傷亡後果」。通報又提到，小型客貨車當時有非法加裝座椅。目前，趙某已被公安機關控制，正在依法依規調查車輛非法改裝、非法營運等問題。

此外，湯陰縣交警大隊一名工作人員更透露，趙某此前在鄭州因非法營運被處以3萬元人民幣的罰款，同時由於因嚴重超載，趙某因涉嫌危險駕駛罪被移交檢方審查起訴，正處於取保候審階段。

傷者丈夫李先生在受訪時表示，妻子告訴他小型客貨車在安陽離開高速公路，後有執法人員在路口附近查車，趙某當時沒有停車接受檢查，而是加速通過，「一輛響警報的車開始在後面追。」小型客貨車其後車速愈來愈快，妻子因為害怕要求停車，但趙某並未理會。

（綜合報道）