為探望車禍生還家人遇劫　台中火燒車釀三死　家族一個月內共5死

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-03-21 15:39

台中市清水區西濱快速道路昨日（20日）發生嚴重車禍，一輛私家車疑被預拌混凝土車追撞後起火燃燒，車上二死一傷。由於傷者傷勢情況持續惡化，今天（21日）中午宣告不治。 這宗不幸事故的當事人是上月發生在苗栗縣三灣重大死亡車禍的同一家人，當時車上的一對父子身亡，妻子則重傷倖存。昨日當事人正是駕車前往探視傷者時發生車禍。

於台中市清水區西濱快速道路的車禍發生後，救護人員到場時，受困車上的一名17歲根姓女子與一名2歲幼童被燒成焦屍，司機55歲根姓男子在緊急逃生時嚴重燒燙傷。

根男被送到醫院急救，並曾在醫院喊「不要救我」。醫院方面表示，根男的傷勢都集中在上半身，有吸入性傷害，情況嚴重，到醫院插管前曾表達「不要救治」意願，今天（21日）狀況仍不樂觀，持續惡化中。至今天中午，宣告根男死亡。

這宗不幸事故的當事人是上月發生在苗栗縣三灣重大死亡車禍的同一家人。27歲許姓男子上月24日駕車載著19歲根姓妻子及4個月大的幼子，於返家途中因超車不慎，撞到對向車輛，許男和幼子傷重不治，妻子經搶救撿回一命，但傷勢嚴重轉往台中一家醫院治療。當時這對夫妻的2歲長子因沒有帶出門才躲過一劫。

今天去世的55歲根姓男子正是上月因車禍重傷的19歲根姓女子的伯父，他昨日載著根女17歲的妹妹和根女的2歲長子前往醫院探視受傷的根女，未料遭遇車禍。仍住院的根女上個月才發生車禍失去丈夫及4個月大的幼子，昨天及今天又痛失妹妹、2歲長子及伯父。