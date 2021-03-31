新冠肺炎｜雲南瑞麗增6宗本土病例實施「封城」　市民居家隔離1周

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-03-31 11:53

內地昨日（3月30日）报告新增确诊病例11宗，其中境外输入病例5宗（广东2宗，福建1宗，河南1宗，陕西1宗），6宗本土病例均在云南瑞麗；當日新增无症状感染者8宗，本土3宗同樣在云南瑞麗，另有5宗境外输入。當日无新增死亡病例，新增1宗疑似病例。 瑞麗市自昨日22時起，對離開該市車輛、人員進行交通管制，原則上不進不出；確需離開瑞麗的人員須持72小時以內核酸檢測陰性報告。國家衛生健康委已經派出工作組到雲南指導防疫工作。

雲南市民凌晨排隊進行核酸檢測。（微博）

據雲南衛健委通報，3月29日，瑞麗市對重點人群進行常規核酸檢測時，發現1名緬籍人員核酸陽性，隨後通過重點人群核酸檢測及密切接觸者排查，發現8人核酸檢測結果陽性。9人均用負壓救護車轉運至定點醫療機構。

3月30日結合流行病學史、臨床表現和實驗室檢測結果，6人診斷為新冠肺炎確診病例、3人診斷為新冠肺炎無症狀感染者。據悉，9人年齡介乎22歲至42歲。6名確診者中有5人是中國籍，另外1人是緬甸籍；3名無症狀感染者均是緬甸籍。

瑞麗市新冠肺炎疫情防控工作指揮部今日（3月31日）發通告指，從今日上午8時起，全面部署市區全員新冠肺炎疫情核酸檢測，確保不漏一人。檢測費用由政府承擔。

此外，瑞麗市市區所有居民進行居家隔離一周，無特殊原因不得外出。居家隔離期間，每戶居民憑網格負責人開具的出行證明，可安排1名人員外出採購生活物品。除超市，藥店，農貿市場外，其他經營場所一律停業。

目前瑞麗市已全面強化邊境管控，全市邊境一線共設置封控點506個。

（綜合報道）