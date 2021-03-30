新冠疫苗｜深圳「社康通」含回鄉證登記選項　港人可預約接種？

撰文： 林芷瑩 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-31 11:44

港人能否在內地接種新冠疫苗，港府一直都未有公布。近日，有在深圳工作的港人向《香港01》透露，日前向深圳某醫院的護士查詢有關接種新冠疫苗事宜，卻被告知目前僅向國內人士開放。 全國多地陸續推出新冠疫苗接種在線預約服務，民眾可經由指定的App、微信公眾號或小程序預約。當中，記者發現深圳「社康通」微信小程序中，能以回鄉證登記個人資料，並成功進入預約接種疫苗版面。

在深港人可在「社康通」微信小程序上預約接種新冠肺炎疫苗。

全國多地都推出了新冠疫苗接種在線預約服務，記者曾嘗試用回鄉證、香港身份證，透過廣州的「預防接種服務」App登記個人資料，卻因證件號碼格式不正確而未能預約。然而，記者卻成功在深圳「社康通」微信小程序中以回鄉證登記個人資料，並預約接種疫苗。

記者先以內地手機號碼登記帳戶，並進入登記個人資料版面中，在證件類型中選擇「香港通行證」，其後依次輸入回鄉證號碼、姓名、出生日期等資料。系統確認資料後，就能進入「預約新冠疫苗」版面中，並自行選擇深圳市內任何一個疫苗接種點。

記者隨機選擇了其中一個位於福田區的健康服務中心，系統隨即顯示最快可預約明天（31日）上午接種疫苗，並列出了明天不同時段剩餘的籌號，用戶只要選擇接種時間就能立即掛號預約接種。不過，據居住在內地的港人透露，民眾並不能自行選擇接種科興、國藥或其他品牌的疫苗，具體要視乎接種點引入哪一款疫苗。

據介紹，「社康通」微信小程序由深圳市政府開發，市民可透過「社康通」隨時預約掛號、繳費、預約接種疫苗、家庭醫生服務、社康服務記錄等功能。

3月31日，記者就港人接種一事致電「深圳市政府熱線」，對方卻回覆稱，現行衛健委政策並不包括港人，而就算在「社康通」登記預約，都不會獲接種安排。至於未來會否將接種對象擴大至港澳人士，對方則稱並無相關資料。

留京港商成功以回鄉證登記接種

事實上，港人是否可在內地打新冠疫苗，以及具體流程等，港府一直未有公布。對此，政制及內地事務局回覆《香港01》查詢時稱，港府駐內地辦事處不時向內地相關單位反映港人有關在內地接種新冠疫苗的意見，並知悉有港人已經在內地接種疫苗，但由於各省區就接種疫苗的安排及部署不一，具體安排尚待各地政府出台。

記者即找到一名留京香港商人Alan，於2月底成功於社區診所以回鄉證登記，獲安排接種科興疫苗，現已完成兩針接種流程。

實則北京、上海近期相繼開展外籍人士接種新冠疫苗計劃，接種者只要年滿18歲，就可透過其所屬的企業、就讀的學校、或在指定App預約。未來，相關政策有望擴大至其他省市。