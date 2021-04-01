新冠肺炎｜雲南昨增6宗確診及23宗無症狀感染　近21萬人完成檢測

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-01 11:08

據雲南衛健委消息，雲南省瑞麗市周三（3月31日）新增6宗新冠肺炎本地確診，及23宗本地無症狀感染者。 瑞麗市當局自3月31日8時起，對主城區開展全員核酸採樣檢測，發現29人核酸檢測結果陽性，並用負壓救護車轉運至定點醫療機構。 截至3月31日20時，當地累計採集核酸樣本207136份，目前採樣工作仍在進行。

新增的6宗確診個案，年齡介乎5歲至61歲，其中4人是中國籍、2人為緬甸籍，3人是輕型個案、3人是普通型。而新增的23宗無症狀感染者中，有13人是中國籍、10人是緬甸籍。

今次疫情發生以來，瑞麗市當局組織了12家間醫院及1件第三方檢測機構，提前採購儲備採樣管25萬支、咽拭子25萬支，在該市設置419個固定採樣點和6個流調採樣點，對主城區開展全員核酸採樣檢測。

截至3月31日20時，瑞麗市累計採集核酸樣本207136份。據了解瑞麗市全市人口有近21.05萬人，這也意味著當地在12個小時內，已接近完成全員檢測。

瑞麗市召開新冠疫情防控記者會。（微博）

另外，雲南省委書記阮成發、省長王予波，3月30日至31日赴瑞麗市智慧「國門戰疫」工作。阮成發指，在全國疫情形勢發生根本性變化之後，瑞麗市再次發生疫情，有關部門應深刻反思，守土有責、守土負責，切實扛起「內防擴散、外防輸入」的責任。

阮成發又表示，要迅速開展全員核酸檢測，不落一戶不落一人。要尊重科學，嚴格溯源。當地要全面開展新冠疫苗接種工作，應打盡打，盡快建立群體免疫屏障。

據悉，雲南省瑞麗市地處中國西南邊陲，與緬甸接壤，是中緬邊境上人員、車輛、貨物流量最大的口岸。

瑞麗是中緬邊境上人員、車輛、貨物流量最大的口岸。（網上圖片）

（雲南省衛健委/北京日報）