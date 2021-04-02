台海巡署指大陸近期派出無人機繞道飛行東沙島　不排除進行偵蒐

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-04-02 10:58

台灣海巡署在周四（1日）指出，解放軍的無人機近期有在東沙島繞道飛行，不排除是進行偵蒐，並研判大陸相關軍事或準軍事擾台作為，將隨台美關係深化而強化，當局將會強化東沙島和南沙太平島各項防務整備。

圖為駐守在東沙島的台灣海軍陸戰隊。（台灣國防部）

據介紹，當天台灣的國家安全局、海巡署、國防部及外交部等單位，上午赴立法院外交及國防委員會專案報告、並備質詢。其中海巡署在專案報告書中提到，近年大陸不斷強化軍事及遠海打擊能量，對台灣威攝不減反增，也不排除透過民兵船、海警船、軍艦的三線機制，對台灣本島及周遭外離島給予壓迫，或可能引起小規模摩擦及突發事件，台灣須持續關注並即時因應。

海巡署強調，因應措施除有跨部情資交流與研析，並與友軍建立聯繫對話機制，針對海上異常徵候研判應處，以及強化突發狀況應處能量，且運用雷達、守望及巡邏三道監偵幕，嚴密掌握周邊海域陸船動態。海巡署會以「先期部署，預置兵力、彈性運用」原則，調派艦艇能量，各種突發狀況均訂定應處計畫，定期辦理演練熟悉流程。由海巡官兵駐守的東沙島與南沙太平島，將持續注意周邊海域情勢，強化兩島各項防務整備，並加強與國防及各情治單位聯繫，以應處突發狀況。

（綜合報道）