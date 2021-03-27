20架解放軍機飛入台空域創紀錄　遠至台灣東南空域

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-03-27 10:27

台灣國防部3月26日表示，當日共有20架解放軍軍機進入台灣周圍空域，為2020年9月中旬公布解放軍航機動態以來，單日出動架次最多的一次。 根據台灣軍方釋出的航跡圖，部分解放軍機除進入台灣西南空域外，甚至飛至台灣東南空域，不過均未跨越台海中線。

3月26日解放軍機進入台灣西南空域活動示意圖。（台灣國防部提供）

台灣國防部表示，3月26日共有20架解放軍軍機飛入台灣周圍空域，分別為運-8反潛機2架次、空警-500機1架次、轟-6K機4架次、殲-16機10架次、殲-10機2架次、運-8技偵機1架次，台灣軍方則以派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監方式應對。

雖然解放軍軍機這次繞台架次創新高，部分機型如運-8反潛機、轟-6K機甚至航行至台灣東南空域，但台灣軍方的反應並未升級，仍以先前的因應方式應處。

據台灣國防部截至3月26日的公開資訊來看，解放軍3月份共15天派遣軍機進入台灣西南空域，加上這次共有4次派遣快速機（戰機）繞台，且都是在近期發生。

中共轟-6K機。（台灣國防部提供）

解放軍軍機繞台架次第二高發生在去年9月19日，當時有19架解放軍軍機進入台灣西南、西北周遭空域；第三高為去年9月18日，當時有18架解放軍軍機繞台。這兩天解放軍都有飛越台海中線的行為，而當時正好是美國前國務次卿柯拉克（Keith Krach）訪台。

由於3月26日這天，也是美國與台灣簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」的日子。海巡向來有「第二海軍」的意涵，從北京對這份備忘錄聲明來看，反應也較以往強烈，國台辦發言人朱鳳蓮以「堅決反對台美之間進行任何形式的官方往來，或簽署任何具有主權意涵的協定」，較以往的表態多了「簽署任何具有主權意涵的協定」，推測這次創紀錄的解放軍軍機飛入台灣周圍海域的事件，應與美台簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」有關。

蔡英文出席台灣民主基金會3月25日舉行「國際大屠殺紀念日」活動，致詞表示她「身為一個追求轉型正義和歷史真相的國家領導人」，她很感激藉此再次省思大屠殺，紀念受難者。 （台灣總統府）

另一方面，已許久未對兩岸議題發言的蔡英文，也在台灣國防部宣布這次創紀錄的繞台事件後，在Facebook對新疆議題發聲。她表示，這幾天維吾爾族人權以及新疆棉花的議題，再度因為中國大陸民間抵制跨國公司的情緒，受到國際的關注。她希望北京當局慎思：民族主義、愛國主義，確實都是民間社會素樸的情感，但放任這些情感，來對企業施壓，不會帶來任何正面意義，也無助於促進大陸成為所謂「負責任大國」的目標。

蔡英文説，回歸事件本質，人權是普世價值，「我們呼籲北京當局，正視維吾爾的人權議題，唯有停止壓迫，才能化解國際質疑，才能化解對立衝突」。Facebook配圖更用她3月25日出席「國際屠殺紀念日」活動，反思極權政體屠殺的照片，別有用意。