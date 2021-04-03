新冠疫苗｜獲匈牙利頒發GMP證書　中國疫苗首在歐盟獲認證

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-03 18:50

匈牙利國家藥品審批監管機構周四（1日）向國藥集團中國生物北京生物製品研究所，正式頒發新冠滅活疫苗歐盟GMP證書，這是中國史上首個在歐盟獲批使用和GMP認證的疫苗產品。

匈牙利國立藥學與營養研究所於今年1月13至15日，對國藥集團中國生物北京生物製品研究所進行GMP審計，經過嚴格審計與綜合判定後，該所認定國藥生產的新冠滅活疫苗符合歐盟標準，並允許應急使用。上月3日，國藥方面向匈牙利藥監部門提交後續報告，至周四，終獲匈牙利國家藥品審批監管機構正式頒發新冠滅活疫苗歐盟通用GMP證書。

首批國藥疫苗已在2月16日運抵匈牙利布達佩斯，該國在同月24日正式成為首個使用中國疫苗的歐盟國家，總統阿戴爾兩日後亦接種了第一劑疫苗，他當時敦促民眾盡快登記並接種經本國藥監部門批准的疫苗。2月28日，即總統接種後的第三天，總理歐爾班亦通過社交網宣布，其當天已在布達佩斯接種了國藥疫苗。

歐爾班已接種了國藥疫苗。（新華社）

國藥集團中國生物北京生物製品研究所、武漢生物製品研究所兩款新冠疫苗，已分別於去年12月30日、今年2月25日在國內獲批附條件上市，另外分別在去年12月9日、12月13日，今年2月5日、2月25日，在阿聯酋、巴林、玻利維亞、塞舌爾獲批註冊上市。目前，國藥疫苗已在全球範圍內54個國家和地區投入使用，全球供應和接種量均突破1億劑。

（環球網）