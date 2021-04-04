美英等國制裁中國　陳全國會見多國外交官反駁指控

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-04-04 22:14

西方國家指控新疆存在「種族滅絕」行為，並對中國發動制裁。在此背景下，多國外交官訪問新疆，並獲得新疆自治區黨委書記陳全國的接見。陳全國在會晤中反駁國際上有關新疆的謊言。

中國《新疆日報》4月3日報道稱，4月2日，新疆自治區黨委書記陳全國在烏魯木齊會見來新疆參觀訪問的上海合作組織秘書長諾羅夫（Vladimir Norov）及有關國家駐華使節和外交官一行。

報道稱，陳全國説，新疆經濟社會發展和民生改善都取得前所未有的成就，天山南北呈現出社會穩定、人民安居樂業的良好局面，新疆各族人民平等享有穩定、安全、發展、進步，是最成功的人權故事之一，也是對國際上一些勢力涉疆謊言的最有力回擊。

他還説，國際上一些勢力罔顧事實，炮製散佈大量涉疆謊言和虛假信息，抹黑新疆形象，企圖破壞新疆安全穩定繁榮發展。對此，新疆各族人民堅決反對和強烈譴責。事實勝於雄辯，公道自在人心。新疆穩定發展成就，受到2,500多萬新疆各族羣眾的普遍支持和擁護，也得到國際社會的積極評價。

巴基斯坦大使走訪新疆，發布當地的一手照片（點擊圖集瀏覽）：

諾羅夫高度讚賞中國新疆經濟社會發展取得的成就。他説，通過幾天實地參觀考察，看到新疆社會穩定、民族團結、宗教和諧、經濟發展，各項事業欣欣向榮，各族人民生活幸福。

他還指出，職業技能教育培訓中心是新疆在反恐和去極端化方面做出的積極探索，為國際社會提供可以借鑑的有益經驗。

諾羅夫表示，各國駐華使節和外交官親眼所見的事實充分證明，中國新疆不存在所謂「侵犯人權」、「宗教歧視」和「強迫勞動」的情況，也不存在「種族滅絕」。

3月份，美國和英國等西方國家指控新疆當地存在「種族滅絕」行為，維吾爾族人的人權遭到侵犯，並且以此為由對中國實施制裁。中國也進行回擊，制裁相關國家的人員和機構。與此同時，中國還邀請許多國家的外交官赴新疆實地考察，以此進一步駁斥國際上有關新疆的指控。

中國外交部發言人華春瑩4月2日透露，上海合作組織秘書長諾羅夫以及20多個國家的駐華使節和外交官一行30多人在新疆維吾爾自治區參觀訪問，中國政府歐亞事務特別代表李輝大使陪同訪問。在這幾天的參訪過程當中，諾羅夫秘書長一行赴烏魯木齊、喀什和阿克蘇三地參訪，參觀新疆反恐和去極端化鬥爭主題展、烏魯木齊國際大巴扎、喀什古城、艾提尕爾清真寺、柯柯牙綠化工程紀念館等。

華春瑩還説，通過實地參觀考察，他們親眼看到新疆前所未有的社會穩定、民族宗教和諧、經濟穩步發展的真實情況。他們還參觀幾家大型的企業，走訪當地維吾爾家庭，感受到新疆在持續穩定的前提下，實現經濟發展，大大提高人民生活水平和保障人權的突出成就，都表示願意推動本國同中國新疆的合作，特別是在反恐去極端化和經貿領域開展合作。

華春瑩透露，4月2日中午，代表團參加「新疆是個好地方」交流會，新疆維吾爾自治區主席雪克來提和新疆各行業的行業代表同代表團成員進行交流座談。