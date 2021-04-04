央媒報道新疆曾使用疆獨教材13年：虛構維族姑娘被漢族士兵逼死

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-04-04 16:44

中國環球電視網（CGTN）近日推出全新一季新疆反恐紀錄片，不少新疆「雙面人」官員及其他罪犯現身說法，講述他們曾經為了宣傳新疆民族意識，而做出的分裂主義行動。 紀錄片首度披露，在新疆維吾爾自治區教育工委原副書記、自治區教育廳原廳長沙塔爾．沙吾提，自治區教育廳原副廳長阿力木江．買買提明等人的策劃下，新疆中小學曾使用包含血腥、暴力、恐怖、分裂思想等內容的維吾爾語教材長達13年。

教材使用「東突」國徽

紀錄片內容稱，新疆2003版和2009版中小學維吾爾語教材中，含有大量血腥、暴力、分裂思想的內容。從2004年起，這些問題教材在全區使用長達13年之久，教材中沒有中國的國旗、國徽、國歌，卻有「東突厥斯坦共和國」國徽，還虛構了7個維吾爾族英雄姑娘，為保衛家園，被漢族士兵逼到山崖，跳崖而死的故事。

有關教材中出現了「東突」國徽。（CGTN）

「東突厥斯坦」一詞最早於18世紀中葉由「突厥斯坦」衍生而來，1930年代，「東突厥斯坦」成為新疆操突厥語族語言、信仰伊斯蘭教的反叛者的戰鬥口號，並先後建立了東突厥斯坦伊斯蘭共和國和東突厥斯坦共和國兩個政權。現如今，分離主義者用該詞指代整個新疆或他們希望在新疆建立的獨立國家。

原教育廳長：在教材中反映民族壓迫

紀錄片指出，自治區2016年接獲舉報後，組成專案組立案調查。經查，自2002年起，時任自治區教育廳廳長的沙塔爾．沙吾提組織了一個犯罪集團，更改了教材比例和內容。妄圖通過改變歷史、歪曲歷史，給學生們灌輸分裂思想，增加民族仇恨，達到分裂祖國的目的。

根據報道，這個犯罪集團的成員包括時任教育廳副廳長阿力木江．買買提明，先後兩任新疆教育出版社社長阿布都熱扎克．沙依木和塔依爾．那斯爾，以及該社兩名分裂思想嚴重的編輯瓦依提江．吾斯曼和牙里坤．肉孜。

在編寫教材的時候，沙塔爾．沙吾提是自治區基礎教育課程改革領導小組組長。沙塔爾面對鏡頭懺悔稱：「總想著利用黨和人民賦予的權力，把我的這種民族情緒，甚至一些極端的錯誤認識，傳播給更多的維吾爾族人，從思想上控制他們，從小來影響他們，讓他們成為分裂分子。」

他表示：「2003年，要編寫維吾爾語中小學語文教材，我擔任自治區基礎教育課程改革領導小組組長。我就想，機會來了……要在教材中多加一些反映民族壓迫的內容，主要是反映過去悲慘的故事，多加一些突厥英雄的內容，特別是反抗國家、追求獨立的故事。」

稱用教材「培養」恐怖分子

紀錄片續指，在教育廳、出版社時任領導的一手策劃下，作為2003版和2009版問題教材的責任編輯，瓦依提江．吾斯曼、牙里坤．肉孜編造歷史，將大量含有民族分裂思想的內容編入了2003、2009版維吾爾語中小學語文教材，並且違反教材出版流程，同時擔任了教材編寫者、責任編輯、初審人員、終審人員、校對人員。

時任自治區教育廳副廳長的阿力木江．買買提明說，這些維吾爾語教材，從頭到尾宣揚「泛伊斯蘭主義」及「泛突厥主義」思想，介紹的那些人物，就是讓孩子們從國外選擇自己的文化起源和文化根源。

烏魯木齊市公安局原副局長卡德爾．買買提在紀錄片中指出，「三股勢力」（宗教極端勢力、民族分裂勢力、暴力恐怖勢力）這些年在意識形態領域一直搞教育、文化、宗教滲透，新疆暴力恐怖案件不斷上升與此有密切聯繫。

沙塔爾．沙吾提承認，不管是「7．5」事件還是之後發生的暴力恐怖事件中，相當一部分參與者是他們「培養」出來的學生，「我認為，我們害了這些孩子」。

涉事官員被判死緩無期

紀錄片披露，自治區教育廳原廳長沙塔爾．沙吾提被判處死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身。自治區教育廳原副廳長阿力木江．買買提明，新疆教育出版社原社長阿布都熱扎克．沙依木和塔依爾．那斯爾均被判處無期徒刑。

（CGTN）