新冠疫苗｜保護期不止半年　專家：盡快接種有效切斷病毒傳播鏈

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-05 15:03

各地陸續展開新冠疫苗全民接種計劃，對於網傳疫苗保護期只有半年，江蘇南京市疾控中心免疫規劃科副主任梁亞瓊表示，中國的數據目前只有半年，說明至少半年內疫苗是有效，因此網傳新冠疫苗保護期只有半年無疑是斷章取義。

梁亞瓊解釋，新冠疫苗由研發到現時不足1年，中國的數據目前只有半年，說明至少接種半年內的疫苗是有效。若指疫苗保護期只有半年，就是對疫苗保護效力的誤讀。近期將會有接種疫苗9個月後的數據出爐，若確實觀察到疫苗一定的期限，抗體水平往下急降等，有關部門將提出合理的建議，包括是否要打加強針等。

目前，新冠疫苗接種都有規定兩針的相隔時間，不少人擔心若因故錯過了打第二針就會前功盡棄。梁亞瓊指出，打第一針後要求間隔3周以上，兩針在8周之內完成，是最新的接種技術指南要求。然而，即使第2針因為個人或者客觀因素沒有接種，超過了8周亦不需重新再接種，只要將未接種的劑次補齊即可。

對於為何要盡快接種新冠疫苗，梁亞瓊表示，若要在沒有特效藥的情況下控制一個新發的傳染病，只能靠疫苗切斷病毒傳播鏈。據相關統計，至少70%的人接種新冠疫苗後才可以形成「群體免疫屏障」，惟70%只是在已有的研究數據上作出的基本推算，並不代表未接種疫苗的30%人群不會發病，對於未接種者而言仍有感染發病、甚至重症的可能，因此仍然是愈早接種愈好。

（人民網）