新冠疫苗｜北京社區派雞蛋吸引民眾接種　網民：遲下可能送其他

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-05 11:38

近期，中國工程院院士、國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任鍾南山指出，中國疫苗接種率非常低，目前只有4個百分點，呼籲民眾應接種新冠疫苗。 為了吸引民眾接種疫苗，不少省市都出台相關措施。繼早前深圳市鹽田區東和社區的疫苗宣傳標語「我們一起打疫苗，一起苗苗苗苗苗」爆紅後，北京多個街道社區宣布打疫苗派發雞蛋及發放價惠劵亦惹起熱議。

有消息稱，北京朝陽區南磨房地區的廣百西路社區，以及東城區北新橋街道的10個社區中，60歲以上已接種疫苗的居民，可領取雞蛋2盒；接種第一針後可領取一盒，接種完第二針再領取一盒。消息傳開後，不少網民都留言分享自己居住的社區推行的措施，包括送食用油、白米、毛巾、肥皂、紙巾等，更有人笑稱「再等等看，可能還送其他的」、「打疫苗可以提前一個月退休，（我）立馬開始查最多打多少次疫苗不會死」。

除了派發雞蛋，北京大興區、經開區亦為已接種疫苗者派發優惠劵。《北京日報》報道，大興區疫苗接種辦、區商務局等單位，自3月24日為區內完成兩針新冠疫苗接種人員提供購物優惠，總金額超過2億元（人民幣，下同）。接種者可在限定時間內，任選5間連鎖超市中各自一家門店享受優惠購物體驗。

北京經開區商務金融局公布，在4月10日至5月20日期間，經開區將對接種疫苗者發放共6000萬元的消費券，並按照每針100元的標準，每人可獲兩張「滿100減50」的消費券。消費券可在網購平台京東，以及線下區內四大商場，超市、餐飲等商戶使用。

深圳市鹽田區東和社區的疫苗宣傳標語「我們一起打疫苗，一起苗苗苗苗苗」爆紅。（微博）

雖然北京以派發雞蛋、優惠劵吸引市民接種，海南有醫院卻向不打疫苗者啟動問責制。《健康時報》報道，海南儋州市人民醫院日前在內部下發通知，無特殊情況不接種疫苗者，要啟動嚴肅問責制，最嚴重可開除；備孕人員也要接種，孕婦則不必接種。

該醫院一名不願具名的醫生表示，院方應該一種積極正面的方式去引導大眾接種，而非採取威脅、強迫的態度，坦言「這樣的方式讓人很不舒服」。

海南萬寧市萬城鎮公告稱，不接種疫苗的村民將被拉入「黑名單」，隨即引起熱議。（網上圖片）

此前，海南萬寧市萬城鎮發布公告稱，不接種疫苗的村民將被拉入「黑名單」，包括出行交通沒有車坐，不得享受政府優惠政策等，對今後子女上學、工作、參軍、住房報建等都有影響。公告一出隨即引起熱議，不少網民更直指是「流氓行為」。鎮政府上月31日發聲明致歉，並表示有關公告過於簡單粗暴，立即予以撤銷。

國家衛健委公布，截至上周六（3日），內地累計報告接種新冠病毒疫苗13667.7萬劑次。

（北京日報／健康時報／國家衛健委）