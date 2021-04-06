清明節全國累計接待祭掃群眾6773萬人次　3日連假逾億人次出遊

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-06 11:05

內地一連三日的清明節假期昨日（5日）完結。民政部清明節祭掃工作辦公室統計，3天假期各地累計接待現場祭掃群眾6773萬人次，網絡祭掃738萬人次，疏導車輛1202萬次，參與服務保障的工作人員121萬人次。

事實上，不少人都趁3天假期出遊，文化和旅遊部數據中心測算，今年清明節全國國內旅遊出遊1.02億人次，按可比口徑同比增長144.6%，恢復至疫前同期的94.5%。實現國內旅遊收入271.68億元（人民幣，下同），同比增長228.9%，恢復至疫前同期的56.7%。

文旅部表示，國內旅遊市場正在有序復甦，由於近程旅遊佔比高、旅遊產品價格低、景區減（免）票等原因，旅遊消費完全恢復尚需時日。

在本次假期中，踏青遊、近郊遊、鄉村遊、自駕游等需求加速釋放。中國旅遊研究院調查顯示，57%的遊客參與踏青郊遊，32.5%的遊客體驗遊園賞花，自駕游客佔比60%。

此外，旅遊景區接待量、度假酒店和特色民宿入住率接近疫情前同期水平，局部地區出現「量價齊升」現象。博物館、圖書館、美術館、文化館等接待遊客增多，展覽、話劇、詩會、音樂會、舞台劇等逐漸回歸常態。中國旅遊研究院調查顯示，93.4%的遊客參加了文化休閒活動，群眾對清明期間文化休閒和旅遊的綜合滿意度均為89.3分，達到滿意水平。

（央視／澎湃新聞）