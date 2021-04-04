清明節｜死亡總是突如其來　神主牌是如何從遠古先秦演變過來的？

撰文： 林君穎 最後更新日期： 2021-04-04 08:00

華人的傳統節日清明節即將到來，每逢清明節華人都要掃墓祭拜祖先，除此之外，家家户户還會在家中擺放過世祖先照片。在照相機尚未傳入到中國的年代，人們則是會在家族宗祠掛上歷代祖先畫像。各位可知道遺照、神主牌的古今歷史變化？

清明節為華人相當重要的傳統節日，這天都要掃墓祭拜祖先。（VCG）

中國人祭祀祖先、祖先崇拜的行為可追溯至商周時期，古人相當重視喪禮，而「事死者如事生，事亡如事存」的孝道觀念，依然存於現代人心中。不過今日於祭祖中被視為祖先象徵的神主牌、供後代子孫緬懷的遺照等，其實自商周以來多有改變。

無論是祖先崇拜、鬼神崇拜，人們多會選擇一些對象當作其替身，或是精神上的寄託，中國人的祭祖也不例外。先秦以前，士以上的貴族在各種祭祀上會使用不同的物品，來替代祖先。在喪禮方面有以下三個：初喪設「重」（音崇，長條形木牌）、既虞立「主」（歷代祖先牌位）、臨祭設「尸」（代替死者接受活祭的人）。以下分段介紹「重」、「主」與「尸」，這三件自先秦以來於喪禮、祭祖儀式中，具有重要地位的祭祀樣式。

「重」：臨時替代的神主牌

先秦貴族家中若有親人過世，首先便設「重」以依託亡者的魂魄。下葬後便返家舉行安魂虞祭，再立「主」而埋「重」。「虞祭」，即喪禮中所有拜祀儀式的稱呼；一般喪禮中可以出殯前後有不同説法，出殯前稱「奠」、後則謂「祭」，而兩者之間的過渡，便是虞祭。

《禮記》載：「重，主道也。」，東漢學者鄭玄（127－200年）作註解釋：「始死未作主，以重主其神也」。死亡總是突如其來，在神主尚未製做完成前，為讓亡者的靈魂有所依附、讓家屬的哀痛之心有所寄託，便有了「重」作為喪禮中的暫時、臨時性的神主。而「重」根據階級身分之不同而有相應的木牌大小，「士三尺（先秦一尺約16至23公分），大夫五尺，諸侯七尺，天子九尺」。

「重」歷經長久歲月，外形也不斷變化。圖中的男子（左二）手中拿的，正是現代版的「重」－靈位牌。（香港01）

到了西漢，由於劉邦（前256或前247－前195年）草莽出身，其治葬少有遵守「重」之大小，甚至設立俑人放在神主旁。不過隨着畫像興起，宋代喪禮「重」已式微，取而代之的是魂帛與畫像。魂帛是以長約30公分、寬約10公分的白布作成劍形，暫代牌位。

「主」：家中常見的祖先牌位

根據前段比較「重」與「主」之差別，便能發現「主」為古人祭祖禮儀的核心，除了是祭祀主角、祖先的象徵外，更是儒家孝道思想、宗族倫理、生死觀念的實體。先秦時期，可以製作「主」的木料差異來作區別，如用桑木製作的虞主，主要用在喪禮上；慄木製作而成的練主，則是用在入廟吉祭方面。

先秦時，神主為天子諸侯專用，不過漢代以後「主」仍維持宗廟核心地位，並擴大至士大夫、官僚階層。民間有心效仿卻怕僭越、違禮，西晉時有深諳禮樂制度的學者荀勖（？－289年），將商周以來流傳於皇室、士大夫的「主」改訂其外觀大小，發明「神板」，從此民間也有「主」。不過後世製作「神板」，形制未統一，也有各式名稱，如：祠板、祭板、神牌、牌位等，都是廣義的「主」。宋代以後，上至朝廷下至百姓，都偏愛日趨扁薄的神板。

以子孫裝扮亡者的「尸祭」

先秦時期，貴族必立「尸」以祭。《禮記．郊特牲》載：「尸，神象也」、《禮記．曾子問》對此有進一步解釋：「祭成喪者必有尸，尸必以孫」。可知，「尸」以生者象神，且選為受祭者為亡者之孫，在祭祀現場扮成生者，以接受飲食獻祭。不過與前述的「重」、「主」相比，「尸」很快地便於漢代消失。

尸祭退出歷史舞台，取而代之的是「影祭」，其可區分為平面繪畫與立體雕塑，即為後世流行的祖先畫像（今日家中擺放之遺照）與雕像。尸祭為何中斷不見，至今學界仍無共識，礙於史料缺乏，推測可能與戰亂、佛教傳入有關。

隨着日常生活的節奏加快，人們對於傳承至今的各式節日、祭祀習俗，總有繁瑣之感。使得對於生活中常見的神主牌、遺照等，其由來變化一無所知。

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