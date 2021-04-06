曾熱衷宣傳《平安經》惹民怨　吉林應急管理廳原廳長霍雲成被雙開

撰文： 林瑾 最後更新日期： 2021-04-06 20:32

曾經引起廣泛關注的「《平安經》事件」有了新動態，再次引發輿論熱議。4月6日，吉林省紀委監委公布了省應急管理廳原廳長霍雲成被「雙開」的消息。其問題之一正是違規安排下屬購買、宣傳《平安經》。

公開資料顯示，霍雲成長期在政法系統任職。他出生於1961年7月，曾任省公安廳國內安全保衞局副局長，松原市公安局局長，白山市委常委、政法委書記、市公安局長。2017年7月，霍雲成出任省政府副秘書長，次年改任省應急管理廳廳長。《平安經》引關注次月，即2020年8月中旬，霍雲成落馬。

此外，公開報道顯示，霍雲成擔任省應急管理廳廳長時，該廳公眾號「吉林應急管理」於2020年5月9日發出《拜讀「平安經」感言》，用「儒林鉅製」來形容《平安經》這本書。

據悉，《平安經》事件起源於2020年7月，吉林省公安廳副廳長賀電所著的《平安經》在網路上引發不小的聲浪，眾時人民出版社出面否認出版，吉林省委隨即勒令調查，中紀委更是連夜發表評論，官媒則一邊倒式質疑和批評。

其中，《平安經》內容諸如「眼平安，耳平安，鼻平安，舌平安，身平安」「1歲平安，2歲平安，3歲平安」等等，包括世界各地地名、各行各業等，冠以「平安」二字列舉一遍。

2020年7月底，吉林省委決定，成立由省委政法委牽頭，省紀委監委、省委宣傳部等部門組成的聯合調查組，對省公安廳黨委副書記、常務副廳長賀電所作《平安經》有關問題進行調查核實。緊接着，其被免去職務。當時，中紀委、國家監察委官網連夜發表評論文章指出，平安不是口號，靠的是真抓實幹。念念經、喊喊口號就能「平安」，只是荒謬的幻想。

《人民日報海外版》旗下帳號「俠客島」談到《平安經》時寫道：「歡迎大家來品鑑一下島叔的最新創作成果——《健康經》：俠客島健康，島叔健康，島妹健康，島友健康，所有網友健康……有沒有出版社願意出版的？我今天能寫10萬字。」