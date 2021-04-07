新冠疫苗｜港澳人士可憑證在內地接種　居住證與醫保申請方法一覽

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-07 13:01

「國務院應對新冠肺炎疫情聯防聯控機制綜合組」昨日（6日）發布公告稱，在內地工作和生活的港澳人士，可憑港澳居民居住證或內地醫保參保憑證免費接種新冠疫苗。 到底港澳人士如何取得港澳居民居住證，或參加內地醫保？需要符合甚麼條件？取得後可以享有與內地居民的同等待遇嗎？

港澳人士領取港澳居民居住證

根據《港澳台居民居住證申領發放辦法》，只要港澳台居民在內地居住半年以上，符合有合法穩定就業、合法穩定住所、連續就讀條件之一，根據本人意願就可申請領取居住證。未滿16周歲的港澳台居民，可以由監護人代為申請領取居住證。

港澳台居民申請領取居住證時，需交驗本人港澳台居民出入境證件，向居住地縣級人民政府公安機關指定的公安派出所，或者戶政辦證大廳提交本人居住地住址、就業、就讀等證明材料。居住證有效期為5年，由縣級人民政府公安機關簽發。

民眾領取港澳台居民居住證。（中新社）

居住地住址證明包括房屋租賃合同、房屋產權證明文件、購房合同或者房屋出租人、用人單位、就讀學校出具的住宿證明等；就業證明包括工商營業執照、勞動合同、用人單位出具的勞動關係證明，或者其他能夠證明有合法穩定就業的資料等；就讀證明包括學生證、就讀學校出具的其他能夠證明連續就讀的資料等。

港澳台居民居住證持有人在居住地依法享受勞動就業，參加社會保險，繳存、提取和使用住房公積金的權利。持有人可享有基本公共服務，包括義務教育；基本公共就業、公共衛生、公共文化體育服務；法律援助和其他法律服務；國家及居住地規定的其他基本公共服務。

同時，港澳台居民居住證持有人可享受多項便利，包括乘坐國內航班、火車等交通運輸工具；住宿旅館；辦理銀行、保險、證券和期貨等金融業務；在居住地辦理機動車登記、申領機動車駕駛證；報名參加職業資格考試、申請授予職業資格等。

港澳人士參加內地醫保

為了保障在內地就業、居住、讀書的港澳台人士的社會保檢權益，人社局及國家醫保局印發了《香港澳門台灣居民在內地（大陸）參加社會保險暫行辦法》（下稱《暫行辦法》），並於2020年1月1日起實施。

政制及內地事務局資料顯示，內地的社會保險體系由「五險」構成，即基本養老保險、基本醫療保險、工傷保險、失業保險、生育保險。

參加社會保險的港澳台居民，依法享受社會保險待遇。（中新社）

根據《暫行辦法》，港澳台人士可經由多個渠道參保，其中在內地依法註冊或者登記的企業、事業單位、社會組織、有僱工的個體經濟組織等用人單位依法聘用、招用的港澳台居民，應依法參加「五險」，保費由用人單位和本人繳納。

而在內地依法從事個體工商經營、學生、在內地「靈活就業」（即臨時工或兼職）且持居住證，以及持居住證在內地居住但未就業的港澳台居民，就可按規分別參加養老保險、基本醫療保險等。

參加社會保險的港澳台居民，依法享受社會保險待遇。參加職工基本醫療保險的港澳台居民，達到法定退休年齡時累計繳費達到國家規定年限，退休後就不需繳納保費，按照國家規定享受基本醫療保險待遇。退休人員享受基本醫療保險待遇的繳費年限按照各地規定執行。參加城鄉居民基本醫療保險的港澳台居民，則按照與所在統籌地區城鄉居民同等標準繳費，並享受同等的基本醫療保險待遇。

（國務院／政制及內地事務局）