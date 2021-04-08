安徽山西同日迎新任省委副書記　均與財政部長劉昆有淵源

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-04-08 11:43

內地地方官場再有人事調整，官方通報在周三（7日）指出，海南省紀委書記藍佛安調往山西省出任委副書記，財政部副部長程麗華則在同日空降任安徽省委副書記。 值得一提是，藍佛安及程麗華都與財政部部長劉昆有淵源。

6月將滿59歲的藍佛安來自廣東惠東，是內地官場中為數不多的粵籍官員。自湖北財經學院畢業後，藍佛安曾長期在廣東省財政廳任職，2001年升任副廳長，與2002年出任廣東省財政廳長的劉昆合作共事近6年，後調任省審計廳廳長。藍佛安在4年前從廣東省副省長任上調到海南，劉昆則於8年前上調北京任財政部副部長，並於2018年接替樓繼偉出任部長。

至於程麗華，她在2017年仍是天津市委常委兼教育工委書記曾經與劉昆搭檔。劉昆在當年的中共十九大上躋身中央候補委員，半年後就赴北京任財政部副部長，

程麗華早年在青海任職，在中紀委書記趙樂際出任青海財政廳長以及後來成為青海省省長、省委書記時，程麗華歷任財政廳預算處副處長、文教行政處處長、法規處負責人、財政廳副廳長。

從履歷看，藍佛安及程麗華都是「老財政」，內地傳媒《南方都市報》亦報道稱，藍佛安的邏輯性很強，非常嚴謹，愛讀書，也非常低調，職業生涯也一直是跟「數字」打交道，在財政系統工作長達20年、在審計系統工作8年。程麗華就長期在財政系統任職，在財政部工作期間，她曾多次回應個稅改革的問題。

（綜合報道）