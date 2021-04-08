巴西僑領張偉在聖保羅遭槍擊身亡　中國總領館促從速破案

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-08 11:04

當地時間周二（6日），巴西著名僑領、巴西華人協會會長張偉在巴西最大城市聖保羅市（Sao Paulo）一處公園內晨練時遭遇槍擊，當場不幸身亡。 中國駐聖保羅總領事館嚴厲譴責犯罪行為，敦促當地警方從速破案，並向張偉家屬以及巴西華人協會表示哀悼及慰問。

巴西華人協會會長張偉在聖保羅晨練時遭遇槍擊，當場不幸身亡。（澎湃新聞）

據《中新社》報道，中國駐聖保羅總領事館在案發後，即時向當地警方了解案情，並提出交涉，敦促警方從速破案，早日將疑犯繩之以法，同時亦要求警方採取切實有效措施保護領區中國公民的生命財產安全。

對此，聖保羅警方回應指，案件已經由聖保羅州民警人身保護及兇殺局(DHPP)接手偵辦，將列為該局重點案件全力偵破，力爭早日緝拿兇手，有關進展將及時向總領館通報，並呼籲知情者積極向警方提供案情線索。

巴西華人協會會長張偉在聖保羅晨練時遭遇槍擊，當場不幸身亡。（澎湃新聞）

據了解，張偉1968年出生於浙江溫州，1996年到巴西經商，曾擺賣過小商品，後從事進口貿易。他在當地建立了購物中心、中餐廳。2016年，開始建設聖保羅「中拉合作園區」，助力中國「一帶一路」建設項目與拉美合作項目的對接。此後，張偉還曾協助多名遭綁架華人安全獲救。2018年8月，在巴西華人協會改選中，張偉當選為巴西華人協會新任會長。

2020年初，新冠肺炎疫情爆發後，張偉在不到一周的時間內籌得250萬元人民幣，購買逾380萬個一次性口罩、30多萬個N95口罩、1.5萬余副護目鏡和近3萬件醫用防護服捐獻給中國。張偉歷任巴西溫州同鄉聯誼會會長、巴西中國商會會長和巴西華人協會會長。

前排右四是張偉。（澎湃新聞）

（中新社／澎湃新聞）