車內設監視鏡頭引疑慮　Tesla中國：北美以外市場並未啟動

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-08 12:14

網上近日流傳一段美國電動車製造商特斯拉（Tesla）旗下產品的車內監視鏡頭所拍捍攝的影片，引發內地民眾關注侵犯私隱的問題。Tesla中國昨日（7日）發表聲明回應，指現時Tesla駕駛室攝影鏡頭在北美以外的市場並未啟動。

網民「＠greentheonly」周一（5日）在Twitter發布一段Tesla車內監視鏡頭拍攝的影片，引發不少網民質疑鏡頭恐侵犯私隱權，官媒新華社官方微博甚至在翌日就此發表評論，稱車內安裝攝影鏡頭或在客觀上可為保證司機和車輛安全等方面帶來不少便利，但就強調無論是甚麼程度的便利，都絕不能以隨意讓渡個人私隱和資訊為代價。

評論表示，事實上幾乎所有智能汽車收集的資料、交互的數據、有記憶功能的設置，都涉及信息和數據安全問題。智能汽車正在成為除了手機之外，最大的個人數據來源渠道。智能化程度愈來愈高的配置，給車主帶來方便，也給數據安全帶來了新挑戰。評論強調，愈是大的平台、知名的公司，就愈需要珍惜用戶，在保護和捍衛用戶的個人隱私方面率先垂范，盡全力提高用戶隱私保護意識，用更高的道德標准創造良性的商業生態。

Passenger in all seats and moving around a bit pic.twitter.com/7rqnQy0udL — green (@greentheonly) April 5, 2021

至昨日，Tesla中國官方微博「特斯拉客戶支持」發文回應稱，相關鏡頭目前在北美以外的市場並沒有啟動，並強調即使是在美國，開啟使用與否也是由車主自由選擇，又指為確保用戶私隱保護，Tesla已配備全球領先安全等級的網路安全體系。

今次已非Tesla首度捲入「監控門」，早前，Tesla進行完全自動駕駛FSD Beta版本的測試計劃，CEO馬斯克（Elon Musk）上月證實，參與測試的車主，Tesla透過車內攝影鏡頭予以監控，期間發現部分車主對道路情況未有足夠專注，結果引發疑慮。對此Tesla中國在上月19日澄清，不存在透過車內攝影鏡頭侵犯車主私隱的行為，中國市場上所有Tesla車輛均未開啟車內攝影鏡頭。

（中央社）