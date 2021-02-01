Tesla客服稱充電故障因「國家電網電流太大」　網民轟「甩鍋」

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-02-01 21:23

江西南昌的涂先生日前買了一輛特斯拉（Tesla）Model 3電動車，沒想到在第二次充電過程中就突然斷電故障，不僅車輛無法啟動，車窗也無法關上。他聯繫特斯拉客服，對方告訴他，故障是因「國家電網電流太大」，可以更換零件但不能退換車輛。 涂先生向內媒報料後，引起不少網民怒轟特斯拉「甩鍋」。國家電網南昌供電公司也發布微博表示，電壓無異常，建議特斯拉認真查找故障原因。及後，特斯拉發文道歉，但強調「這個溝通被錄音，並且選取了關於國家電網的部分進行剪輯傳播」。

據涂先生表示，他1月21日從南昌恆望特斯拉中心購買該車，1月26日在特斯拉專用充電樁充電後突然斷電，「窗戶都搖不上去」。經檢查，特斯拉售後負責人表示，車子的逆變器損毀了，因為車子充入的瞬間電流過大，「國家電網電流太大，不能說就是我們車輛問題，不排除充電樁的問題」。

至於賠償事宜，這名負責人表示，他們只能為涂先生免費更換損毀的配件。但涂先生不同意，他認為在僅僅購買幾天後就發生這麼嚴重的故障，特斯拉應該進行退換服務。

對於特斯拉售後人員指國家電網電流太大致車輛損毀的說法，1月31凌晨，微博「@國網南昌供電公司」發文表示，特斯拉電動車是與特斯拉專用充電裝置直接連接並使用，而非由電源線路連接，且電源線路電壓穩定無異常，用電設備也都正常工作，符合國家規定；建議特斯拉請專業人士認真查找車輛的故障原因，並對相關不實言論保留追究權利。

特斯拉道歉 稱錄音被剪輯

2月1日，「@特斯拉客戶支持」在微博發布文字就事件道歉，稱初步判斷故障是充電時瞬間電流過載導致。對於此前特斯拉售後人員稱「故障因國家電網電流太大」，該公司表示，「這個溝通被錄音，並且選取關於國家電網的部分進行剪輯傳播。對於由此引發的網友誤會以及給南昌電網造成的困擾，我們深表歉意。」

南昌供電公司指出，特斯拉電動車是與特斯拉專用充電裝置直接連接並使用，而非由電源線路連接。（資料圖片）

「@特斯拉客戶支持」表示，目前已經妥善解決用戶遇到的問題，並正在對此故障的原因進行檢測和調查。涉事客服人員並拍攝一段影片來解釋與涂先生溝通時的情況。

對於特斯拉上述回應，不少微博網民卻並不買帳：

「特斯拉怎麼老出問題？」 「甩鍋國家電網，這次失敗了」 「碰瓷國家電網，充電樁還想安不？」 「反正不是車的問題」

官媒籲勿失口碑公信力

官媒新華社周一（1日）發表文章指，國網南昌供電公司的回應獲得一片喝彩。網友稱其有理有據，有力維護了國網口碑和形象。與之形成對比的是，特斯拉向南昌電網道歉再次引發熱議。及時道歉值得肯定，但也有一些網友並不滿意：特斯拉「又甩鍋給車主了」。

文章稱，再大的企業，也要有敬畏意識；再小的問題，也應該認真對待。企業在生產經營過程中，品牌、產品、營銷、服務……任何一方面都不能夠掉以輕心。新能源汽車市場已是百花齊放，對待消費者的態度，決定企業發展的高度。消費者信得過，企業才能走得遠；若是失去了口碑和公信力，營銷做得再好也於事無補。特斯拉的道歉，也是其他企業的鏡鑑。

（綜合報道）