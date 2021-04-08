疑遭局長敲打頭部後推倒在地　石家莊商務局副局長心臟病發入院

撰文： 林瑾 姜庚宇 最後更新日期： 2021-04-08 22:32

近日，內地一段網傳影片顯示，中國河北省石家莊市商務局副局長王松林的妻子吳女士實名舉報局長常志卷打傷其丈夫，致王松林生氣急性心臟病發作住院，常志卷則回應否認打人。

據北京市委宣傳部主管的《新京報》4月8日報道，王松林妻子吳女士舉報稱，4月1日丈夫在局長常志卷辦公室匯報工作時，兩人因王松林職務調整問題起衝突，王松林被常志卷敲打頭部後推倒在地舊疾復發住院。

圖左為局長常志卷，圖右為副局長王松林。（網上圖片）

報道指，石家莊市紀委工作人員稱，初步了解兩人確有衝突，但屬工作矛盾。該工作人員表示，如兩人矛盾無法化解，將根據後續調查情況依規依紀進行處理。

據石家莊商務局官網信息，王松林1964年12月出生，長期在商務局任職。2010年5月其任市商務局副調研員，2013年1月任市商務局副局長、黨組成員。根據領導分工，王松林分管政策法規處、市場秩序處、安全生產監督管理處、市商務綜合執法支隊、市肉菜流通追溯體系建設中心。

河北省石家莊市商務局局長打傷副局長引熱議。圖為石家莊市商務局局長常志卷。（石家莊市政府官網）

石家莊商務局局長常志卷1968年10月出生，2000年8月以來歷任無極縣副縣長，市公安局指揮部政委，市政府副秘書長，裕華區委副書記、區長，2017年2月任市商務局局長、黨組書記兼中國國際貿易促進委員會石家莊市支會會長。

另據內媒《九派新聞》消息，王松林妻子4月7日説，此事發生前常志卷就曾多次辱罵丈夫王松林。她表示，希望局長給丈夫道個歉。而常志捲回應此事指，自己沒有打王松林，目前市紀委正在調查。

今年1月，因在食堂吃飯被市委書記掌摑，河南濟源市政府秘書長翟偉棟心臟病發住院。（網絡圖片）

內地今年初亦曾發生官員妻子舉報上級領導毆打丈夫的事件。2021年1月16日，河南省濟源市政府秘書長翟偉棟的妻子尚小娟發布題為《市委書記掌摑政府秘書長——實名公開舉報河南濟源市委書記張戰偉》的文章。文章稱，2020年11月11日早晨，張戰偉在濟源市政府機關餐廳呵斥在此吃飯的濟源市政府秘書長翟偉棟，還被張戰偉打了一記耳光。

1月21日，張戰偉被免去濟源產城融合示範區黨工委書記、委員，中共濟源市委書記、常委、委員職務。當時官媒新華社在微博「@新華視點」發表評論稱，耳光響亮，打掉了「打人書記」的「烏紗」，更要打醒那些仍然不講官德、不修官品的「官霸」。無論職務高低，無論在什麼場合，都必須心存敬畏，嚴格約束自己的言行。

（綜合報道）