因在食堂吃飯被市委書記掌摑　河南濟源市政府秘書長心臟病發住院

1月16日，微博帳號「@濟源市尚娟」發帖，實名公開舉報河南省濟源市委書記張戰偉掌摑市政府秘書長致其心臟病發，引發輿論關注。 帖文中，尚娟稱她是河南省濟源市政府秘書長、濟源示範區管委會辦公室主任翟偉棟的妻子，2020年11月11日上午，翟偉棟與其他市領導在機關餐廳角落裏吃早餐時，被河南濟源市委書記張戰偉掌摑。

據尚娟微博發文稱，張戰偉到機關餐廳就餐時看到翟偉棟也在場，便質問其，「你是副市長嗎？你是不是把自己當成市領導了？你有甚麼資格在這裏吃飯？」隨後說道，「服務員，把這個人給我趕出去。」

河南省濟源市委書記張戰偉。（濟源市政府官網）

帖文稱，翟偉棟欲至張戰偉身前小聲解釋，卻剛一近身就被張戰偉打了一巴掌。受到羞辱的翟偉棟，頓時眼冒金星，雙耳齊鳴，隨後誘發心臟病，很長一段時間內無法正常生活。

尚娟在帖文中寫道，張戰偉在之後的大會上還特意強調，下級要對上級有服從意識「決不允許目無組織、自以為是、自行其是、陽奉陰違或當政治上的兩面人偽忠誠」。他還表示：「國民黨還知道尊敬長官咧」、「打牌還知道有大小王」、「良心大大地壞了」、「我要有槍當時就斃了你」。

舉報人的微博已經清空。（微博截圖 ）

報道指，在18日上午，河南省紀委工作人員表示，此前已經有人反映該問題。不過，到目前為止，河南濟源市政府以及張戰偉個人並未做任何回應。目前，微博用戶「濟源市尚娟」的內容顯示為空，上述舉報信已被刪除。

內媒《第一財經》報道指，1月18日「被掌摑」事件主角翟偉棟回應稱，自己正在開會。談起數月前的事件，他說，自己目前確實在做一些康復治療。

內地官場搞特權的案例並不鮮見，中共重慶市委原書記薄熙來曾掌摑重慶原副市長王立軍引發官場震盪。此外，2019年，時任甘肅武威市委原書記火榮貴下馬，曝出其對下屬動輒拳打腳踢，將市委秘書長踹倒在地，「手持鐵鍬把追打起區幹部」。

（綜合報道）